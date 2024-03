Ibovespa acompanha queda em NY à espera de falas de Powell e dados do desemprego americano

O Ibovespa opera em queda nesta segunda-feira, 4, acompanhando o tom negativo das bolsas americanas. Por lá, o clima é de correção após semanas de alta embaladas pelo otimismo com a inteligência artificial.

Ibovespa: - 0,48%, 128.562 pontos

A semana começa sem indicadores relevantes, mas com muita expectativa para os próximos dias. O principal ponto de atenção fica com o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, que pode dar mais pistas sobre o início do corte de juros nos Estados Unidos. Powell irá discursar no Congresso dos Estados Unidos, na Câmara na quarta-feira, 6, e no Senado na quinta-feira, 7.

Outro ponto de atenção é a divulgação do principal índice do mercado de trabalho americano, o payroll. O indicador de fevereiro será divulgado na sexta-feira, 8, e pode também influenciar as expectativas com o início do ciclo de corte de juros.

Aqui no Brasil, as ações acompanham o desempenho negativo do exterior enquanto investidores aguardam novas divulgações da temporada de balanços. Hoje estão previstos os balanços da Pague Menos (PGMN3) e Vibra Energia (VBBR3).

Ao longo da semana, destaque para os resultados de Petrobras (PETR4), Magazine Luiza (MGLU3), Gol (GOLL4), CSN (CSN3), Arezzo (ARZZ3), 3R Petroleum (RRRP3), PetroRecôncavo (RECV3) e Raia Drogasil (RADL3).

Maiores altas do Ibovespa

IRB (IRBR3): + 8,14%

+ 8,14% BRF (BRFS3): + 2,09%

+ 2,09% Raízen (RAIZ4): + 1,96%

Maiores quedas do Ibovespa

Pão de Açúcar (PCAR3): - 6,19%

- 6,19% Eneva (ENEV3): - 4,28%

- 4,28% Usiminas (USIM5): - 3,42%

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta segunda-feira. Na última sessão, o dólar fechou em queda de 0,36%, cotado a R$ 4,9547.

Dólar comercial: - 0,25%, cotado a R$ 4,942

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

