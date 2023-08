Ibovespa agora: bolsa sobe na contramão do exterior após Copom surpreender em corte de juros

O Ibovespa apresenta firme alta nesta quinta-feira, 3, após o Comitê de Política Monetária (Copom) reduzir a taxa de juros Selic em 0,50 ponto percentual (p.p.). O corte, o primeiro do ciclo de queda de juros, surpreendeu investidores, que, de modo geral, davam uma redução de 0,25 p.p. como mais provável. Nem mesmo os ventos contrários do mercado internacional, onde bolsas operam em queda, freiam o otimismo local nesta manhã.

Ibovespa agora

Ibovespa: + 1,05% 122.053 pontos

Dos 9 membros votantes, 4 votaram por um corte mais brando, enquanto os outros 5 sustentaram o ajuste mais agressivo.

A reunião marcou a estreia de Gabriel Galípolo e Ailton de Aquino, indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos votaram a favor de 0,50 p.p. de corte . Com o placar de 4 a 4, o voto de minerva veio do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que chancelou a queda da Selic de 13,75% para 13,25%.

Segundo o Banco Central, a magnitude do corte deverá ser repetida nas próximas reuniões, em caso de continuidade do processo de desinflação e reancoragem das expectativas de inflação. Mas a possibilidade de cortes ainda mais intensos até o fim do ano já começam ganhar força.

A decisão e a indicação que os próximos cortes de juros serão na mesma magnitude deverão levar a taxa de juros Selic para 11,75% no fim do ano, abaixo do projetado pelo consenso do Focus, de 12% para o fim de 2023. A expectativa do mercado é de Selic a 9% ao fim do ciclo de cortes, no ano que vem.

Maiores altas do Ibovespa

EZTC3: + 7,62%

CYRE3: + 5,23%

LWSA3: +4,84%

Maiores quedas do Ibovespa

ELET3: - 2,21%

ELET6: - 1,76%

ALPA4: - 1,16%

Que horas fecha a bolsa de valores

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura é entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro vão das 9h às 17h55.