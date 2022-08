Ibovespa hoje: bolsa tem leve queda em dia de Copom, apesar de exterior positivo

O Ibovespa opera em leve queda nesta quarta-feira, 3, descolado das firmes altas no mercado internacional. A maior cautela ocorre antes da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) desta noite.

Ibovespa: - 0,38%, 103.152 pontos

A grande expectativa é de que o colegiado opte por mais uma elevação de 0,50 ponto percentual, de 13,25% para 13,75%. Porém, dúvidas sobre o fim ou continuidade do ciclo de alta para setembro continuam na mesa.

Mas na prática são as ações da Vale, com a maior participação do Ibovespa, que segura a alta do índice. A mineradora recua mais de 2% nesta manhã, seguindo a desvalorização do minério de ferro nesta madrugada.

A desvalorização da commodity, segundo a Reuters, foi pressionada por dados de queda do volume de vendas e de preços de casas novas na China.

Ações de petrolíferas, por outro lado, registram leve alta, com investidores digerindo a decisão da Opep+ de elevar a produção de petróleo em 100 mil barris por dia. A valorização do setor, porém, é insuficiente para sustentar a bolsa brasileira nesta quarta. A 3R, que anunciou a conclusão da compra do Polo Peroá, é a que mais sobe do setor.

No exterior, os principais índices de ações chegam a subir mais de 1%, com o fim da visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan. A viagem, criticada pela própria imprensa americana, abalou ainda mais a relação sino-americana, com bolsas internacionais encerrando o último pregão na véspera.

Como resposta, a China anunciou que bloqueou as exportações de areia natural, frutas e produtos de pesca a Taiwan, segundo a Reuters, além de ter proibido a importação de 35 produtos da ilha.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

Ações em destaque

Embora o movimento do Ibovespa seja contido neste pregão, as maiores altas e baixas são intensas, com investidores reagindo aos balanços do segundo trimestre.

A Cielo salta mais de 5%, estendendo os ganhos no ano para mais de 100% no ano, após o resultado divulgado na última noite. A empresa, que vinha sofrendo com o aumento da concorrência, apresentou seu maior lucro líquido desde 2018 e aumentou sua margem Ebitda em 5,1 ponto percentual na comparação anual para 28%.

Analistas do Itaú BBA classificaram o balanço da Cielo como "muito positivo". "O desempenho foi limpo de cima a baixo, impulsionando uma recuperação de participação de mercado com maior rentabilidade", afirmaram em relatório.

Já a Gerdau lidera as perdas, beirando 3% de queda, após balanço desta manhã. A companhia teve lucro líquido ajustado de R$ 4,298 bilhões no segundo trimestre, 27,6% acima do mesmo período de 2021.