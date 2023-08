Ibovespa hoje: bolsa recua com exterior em dia de Copom

O Ibovespa recua nesta quarta-feira, 2, seguindo o ambiente de cautela no exterior após a Fitch ter rebaixado de AAA para AA+ a nota de de emissor de inadimplência a longo prazo e moeda estrangeira (IDR, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

Ibovespa agora

Ibovespa: - 0,45%, 120.698 pontos

A esperada deterioração fiscal para os próximos três anos e o aumento do déficit fiscal, que deve chegar a 6,3% do PIB em 2023, estiveram entre os fatores que levaram à revisão do rating.

Ainda que o rebaixamento dos Estados Unidos piore o sentimento de mercado, analistas do Goldman Sachs avaliam que a nota mais baixa não irá forçar grandes de títulos do governo americano.

À espera do Copom

No Brasil, porém, a grande expectativa é para a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que deverá marcar o primeiro corte do ciclo de queda da taxa de juros Selic.

O cenário mais provável é o de corte de 0,25 ponto percentual (p.p.), com a Selic recuando de 13,75% para 13,5%. Mas parte dos investidores veem espaço para uma redução ainda maior, de 0,5 p.p. para 13,25%.

Maiores altas do Ibovespa

EZTC3: + 2,95%

COGN3: + 1,85%

JBSS3: + 1,18%

Maiores quedas do Ibovespa

CIEL3: - 6,38%

AZUL4: - 2,71%

ASAI3: - 2,49%

