Ibovespa agora: dólar cai abaixo de R$ 5 e bolsa estende ganhos com payroll no radar

O Ibovespa abriu em alta nesta sexta-feira, 2 de junho, estendendo os ganhos do pregão anterior, quando o principal índice da B3 saltou 2% impulsionado pelo resultado acima do esperado do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil do último trimestre. O dólar, que fechou o pregão anterior na linha dos R$ 5, volta a cair nesta sexta, sendo negociado perto de R$ 4,97.

Ibovespa e dólar agora

Ibovespa: + 1,79%, 112.538 pontos

Dólar: - 1,04%, R$ 4,955

O cenário positivo no exterior contribui para a o apetite ao risco nesta sexta-feira. No radar, estão a aprovação da expansão do teto da dívida dos Estados Unidos pelo Congresso americano e os dados do mercado de trabalho americano desta sexta.

Payroll forte e pressão por nova alta de juros

O payroll, considerado um dos principais termômetros da economia americana, revelou a criação de 339.000 empregos urbanos em maio, quase o dobro dos 180.000 empregos esperados pelo mercado. O número também superou o registrado no mês anterior, que foi revisado para 294.000 ante a medição anterior de 253.000.

Os números fortes do payroll voltam a alimentar as expectativas de que o Federal Reserve terá que voltar a subir a taxa de juros para controlar a inflação americana. A possibilidade de um novo ajuste de 0,25 ponto percentual, que já vinha sendo abandonada pelo mercado, saltou de para 35,5%, segundo monitor do CME Group. Ontem, antes da divulgação do payroll, a probabilidade implícita nas curvas de juros era de 20,4%.

"O payroll resiliente afasta termo de recessão no curto prazo, mas põe pressão no Fed para que tenha que continuar subindo juros. A aprovação da expansão do teto da dívida americana também retira a tensão. Várias coisas impulsionam o mercado", disse Wagner Varejão especialista da Valor Investimentos.

Apesar dos numeros fortes do payroll, outros dados do mercado de trabalho americano divulgados nesta sexta foram em direção oposta à de juros mais altos. Entre eles, a própria taxa de desemprego, que subiu de 3,4% para 3,7%, Já o ganho médio por hora trabalhada saiu abaixo das expectativas, com alta mensal de 0,3% ante consenso de 0,4%

André Cordeiro, economista-sênior do Inter, explica que a divergência dos dados se deve às metodologias aplicadas nas pesquisas. "Pode ter ocorrido alguma dupla contagem. Os dados americanos sofrem muitos ajustes estatísticos e pandemia gerou bastante ruído nesses dados, com a quebra de padrões históricos", disse.

Maiores altas do Ibovespa:

Cosan (CSAN3): + 6,40%

CVC (CVCB3): + 5,59%

CSN Mineração (CMIN3): + 5,37%

Maiores quedas do Ibovespa