Ibovespa hoje: bolsa acompanha queda no exterior com dados de atividade e Copom no radar

O Ibovespa recua nesta terça-feira, 1, seguindo as perdas no mercado internacional. No exterior, as atenções estão voltadas para os Índices de Gerente de Compras (PMIs, na sigla em inglês) de julho. Os dados, que medem a variação mensal da atividade econômica, mostraram contração na economia europeia, ainda que com números levemente acima das expectativas.

Ibovespa agora:

Ibovespa: - 0,91%, 120.726 pontos

Os PMIs dos Estados Unidos ainda serão divulgados nesta manhã. No radar de investidores, também segue a temporada de balanços do segundo trimestre.

No Brasil, economistas digerem dados da produção industrial de junho, que apresentou alta de 0,1% ante consenso de 0,1% de queda. Na comparação anual, o número saiu em linha, com alta de 0,3%.

"Os desafios para o setor industrial seguem inalterados, com uma conjuntura econômica desafiadora no ano. No entanto, ao apresentar crescimento no segundo trimestre, a indústria reforça nossa perspectiva de crescimento do PIB no período", disse em nota João Savignon, head de pesquisa macroeconomica da Kínitro Capital.

Maiores altas do Ibovespa

CASH3: + 2,12%

CPLE6: + 1,68%

MGLU3: + 1,49

Maiores quedas do Ibovespa

As ações da Sabesp lideram as perdas do Ibovespa nesta terça. No radar dos investidores, está o anúncio do modelo de privatização da companhia, que deverá ocorrer por meio de uma oferta pública subsequente de ações (folllow-on).

Em coletiva de imprensa realizada na noite de ontem, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse a operação permitirá realização do investimento de R$ 66 bilhões até 2029. De acordo com fato relevante divulgado pela empresa, o plano atual prevê a realização de R$ 56 bilhões até 2033.

Analistas do Santander classificaram o anúncio como "decepcionante" pela falta de maiores detalhes.

SBSP3: - 3,80%

GOLL4: - 2,49%

AZUL4: -2,54%

Que horas fecha a bolsa de valores

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura é entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro vão das 9h às 17h55.