Ibovespa abre em alta após PIB do 1º trimestre sair acima do esperado

O Ibovespa abriu em alta nesta quinta-feira, 1, com os investidores repercutindo o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, que superou as expectativas.

Ibovespa

Ibovespa: + 0,14%, 108.488 pontos

O PIB brasileiro cresceu 1,9% no período ante expectativa de 1,4% de alta. Na comparação com o primeiro trimestre do ano anterior, a economia brasileira avançou 4%. A expectativa do mercado era de que o PIB crescesse 2,7%.

O forte desempenho do PIB do primeiro trimestre foi puxado pelo setor agrícola. "Foi um bom início, mas há muito o que ponderar. Dificilmente a agricultura irá ajudar tanto nos próximos trimestres e o setor externo pode não ser tão generoso também", ponderou em nota o economista André Perfeito.

O cenário internacional também contribui para o bom humor. Na Europa, as bolsas avançam após a divulgação de uma desaceleração da inflação em maio. Nos Estados Unidos, os principais índices futuros seguem sem uma direção definida, tendo em foco a já esperada aprovação da suspensão do teto da dívida na Câmara dos Representantes.