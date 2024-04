Ibovespa agora: bolsa opera em queda de olho em dados do exterior

O Ibovespa inicia esta semana e o mês de abril em baixa. Na abertura do mercado, o principal índice da bolsa de valores operava abaixo dos 128 mil pontos. Sem grandes divulgações previstas para hoje, o pregão deve repercutir dados publicados nos Estados Unidos na última sexta, bem como o discurso do presidente da sua autoridade monetária. Por aqui, as movimentações das empresas devem fazer preço ao índice.

Na última sexta-feira, índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) dos EUA avançou 0,3% em fevereiro ante janeiro, abaixo da previsão de alta de 0,4%, e o núcleo, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,3% no mesmo período, em linha com a projeção. Na comparação anual, o PCE avançou 2,5% em fevereiro, ante 2,4% em janeiro, e o núcleo subiu 2,8%, ante 2,9% revisado.

Ibovespa agora

IBOV: -0,61%, aos 127.324 pontos.

Os dados alimentaram esperanças de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) deve começar a reduzir juros a partir de junho. O dirigente da autoridade monetária, Jerome Powell, afirmou que dependerá exclusivamente dos dados e do desempenho da economia a definição sobre o momento para cortes de juros, e não de calendários políticos. Ele alertou que o Fed pode, inclusive, estender o período de manutenção da política restritiva, se não houver progresso na redução da inflação.

Enquanto isso, na China, o PMI industrial avançou para 50,8 em março, apontando a primeira expansão na manufatura após cinco meses de contração. Já a leitura da S&P Global/Caixin subiu para 51,1 no mês passado, atingindo o maior patamar desde fevereiro de 2023. Com números acima das expectativas, o minério de ferro fechou as negociações na bolsa chinesa de commodities, a Dalian, com alta de 2,61%. E esse avanço promete trazer reflexos positivos às mineradoras e siderúrgicas do Ibovespa hoje.

No Brasil, enquanto o dia é de agenda vazia, o foco fica por conta dos próximos dias. Estão programados o boletim Focus, na terça; a produção industrial de fevereiro e o IPC-Fipe de março, na quarta; o fluxo cambial, a balança comercial em março, o saldo da conta corrente e o IDP de fevereiro, na quinta; o IGP-DI de abril e os dados do setor público consolidado em fevereiro, na sexta-feira.

