Ibovespa ganha força com promessa de ajuste fiscal de Lula, apesar da queda de Petrobras

O Ibovespa avança nesta quarta-feira, 11, sustentado pelos bancos e por ações ligadas ao consumo, e de olho em sinalizações sobre o ajuste fiscal. Por volta das 11h10 (horário de Brasília), o principal índice acionário da B3 avançava 0,61%, aos 172.378 pontos. O dólar comercial, por sua vez, caía 0,40%, cotado a R$ 5,564, depois de disparar na véspera ao maior valor em 15 meses, a R$ 5,60.

O movimento do Ibovespa nesta quarta também representa uma recuperação após a queda de 0,52% registrada na terça-feira, 10, quando a inflação americana acima do esperado pressionou as bolsas internacionais e reforçou as apostas de alta dos juros nos Estados Unidos.

A reação ocorre após notícias de que o governo pretende implementar um ajuste fiscal de R$ 70 bilhões a R$ 80 bilhões em 2027. A sinalização representa um dos indicativos mais concretos de compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o equilíbrio das contas públicas e contribui para reduzir a percepção de risco dos investidores em relação aos ativos brasileiros.

Entre as ações de maior peso, Itaú (ITUB4) sobe 1,36%, Bradesco (BBDC4) avança 1,38% e Banco do Brasil (BBAS3) ganha 0,64%. O BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da EXAME) registra valorização de 1,94%, enquanto a Vale (VALE3) avança 0,45%.

Na contramão, a Petrobras registra queda de 2,73% nas ações ordinárias (PETR3) e de 2,58% nas preferenciais (PETR4), mesmo com a valorização do petróleo no exterior. Os investidores repercutem o balanço do terceiro trimestre.

Entre os destaques positivos, Magazine Luiza (MGLU3) lidera os ganhos, com alta de 10,12%, dando continuidade à reação do mercado ao resultado trimestral e aos sinais de recuperação nas vendas da varejista. Hapvida (HAPV3) sobe 5,18%, Cyrela (CYRE3) ganha 5,12% e Rumo (RAIL3) avança 4,45%.

A Telefônica Brasil ou Vivo (VIVT3) também se destaca, com valorização de 4,15%, após registrar crescimento de 30,1% no lucro líquido do terceiro trimestre. Entre as maiores quedas aparecem Petrobras, Engie Brasil (EGIE3), com baixa de 2,55%, e Caixa Seguridade (CXSE3), que recua 2,23%.

Inflação americana e balanços seguem no radar

No cenário internacional, os investidores continuam avaliando os efeitos da inflação dos Estados Unidos sobre a próxima decisão de juros do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) avançou 0,4% em outubro, acima da expectativa de 0,3%. O núcleo do indicador, que exclui alimentos e energia, subiu 0,3%, também acima do projetado.

O resultado reforçou as expectativas de aumento dos juros americanos em dezembro, com o mercado passando a considerar a possibilidade de uma elevação mais intensa da taxa.

No Brasil, os investidores ainda repercutem a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que reforçou a necessidade de manter os juros elevados por um período prolongado. A taxa Selic permanece em 13,75% ao ano.

A agenda corporativa também ganha destaque, com a divulgação dos balanços de Banco do Brasil, Rede D'Or, Rumo, Ultrapar, Equatorial e Hapvida após o fechamento do mercado.

Na quinta-feira, 12, será divulgado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro.

Petróleo sobe com novas tensões entre Estados Unidos e Irã

Os preços do petróleo avançam, recuperando parte das perdas da sessão anterior, quando atingiram os menores níveis em dois meses. O West Texas Intermediate (WTI), referência americana, sobe 1,45%, a US$ 87,29 por barril, enquanto o Brent, parâmetro internacional, avança 1,40%, a US$ 92,77.

A recuperação ocorre depois que o chefe de segurança do Irã afirmou que Teerã não permitirá a retirada de material nuclear enriquecido do país, reduzindo as expectativas de um acordo diplomático com os Estados Unidos.

Washington exige que a questão nuclear integre eventuais negociações para encerrar a guerra envolvendo americanos, israelenses e iranianos.

Os riscos ao transporte marítimo também permanecem elevados. Segundo dados do Washington Institute for Near East Policy, 37 embarcações foram atacadas em outubro no Estreito de Ormuz, o maior número mensal desde o início do conflito.

Bolsas dos EUA ensaiam recuperação com ações de tecnologia

As bolsas americanas ensaiam uma recuperação com os investidores atentos à recuperação das empresas de tecnologia, após as perdas registradas na sessão anterior.

Nas cotações do futuro, o Dow Jones sobe 0,32%, o S&P 500 futuro avança 0,97% e o Nasdaq futuro registra alta de 1,93%.

O movimento é impulsionado pelos resultados da CoreWeave e pela valorização das ações de fabricantes de semicondutores, enquanto a inflação acima do esperado mantém as preocupações com os juros nos Estados Unidos.

Na terça-feira, 10, o Dow Jones fechou em queda de 0,30%, o S&P 500 recuou 0,38% e o Nasdaq perdeu 0,74%. O resultado refletiu a divulgação do índice de preços ao consumidor americano, que avançou 0,4% em outubro e reforçou as expectativas de aumento dos juros pelo Fed em dezembro.

Bolsas da Europa avançam com ações de tecnologia

As bolsas europeias operam em alta nessa quarta-feira, acompanhando a recuperação do setor de tecnologia após os resultados da CoreWeave. O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,38%, enquanto o DAX, de Frankfurt, avança 0,71% e o CAC 40, de Paris, ganha 0,31%.

O FTSE 100, de Londres, registra alta de 0,44%, enquanto o FTSE MIB, de Milão, sobe 0,22%.

Entre as empresas de tecnologia, a alemã Infineon avança mais de 6%, enquanto ASMI, STMicroelectronics e ASML também registram ganhos, acompanhando a melhora do sentimento dos investidores em relação ao setor de semicondutores.

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta

Os mercados asiáticos encerraram o pregão majoritariamente em alta, impulsionados pelas empresas de tecnologia e semicondutores. O Kospi, da Coreia do Sul, avançou cerca de 2,6%, com valorização de 5,36% da SK Hynix e de 3,57% da Samsung Electronics.

No Japão, o Nikkei 225 subiu 1,31%, aos 61.248 pontos. O S&P/ASX 200, da Austrália, avançou 0,27%, enquanto o Shanghai Composite, da China continental, ganhou 0,46%.

Na contramão, o Hang Seng, de Hong Kong, encerrou em queda de 0,98%, aos 24.315 pontos. Na Índia, o Nifty 50 avançava 0,84%, aos 25.255 pontos, na última atualização informada.