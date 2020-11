Ibovespa abre em queda, mas se mantém acima dos 106 mil pontos

O Ibovespa abriu em queda nesta terça-feira, 17, com parte dos investidores realizando lucros de curto prazo, após o índice encerrar no maior patamar desde o início da pandemia impulsionado pela eficácia da vacina da Moderna. Acompanhe a cobertura abaixo.

Movimento semelhante é observado nos principais bolsas estrangeiras, que também passam por alguma realização de lucros, dando pausa ao rali iniciado há duas semanas. Após renovar o recorde histórico no início da semana, o S&P 500 futuro recua nesta manhã, assim como o índice pan-europeu Dow Jones futuro. O futuro do índice Nasdaq, por outro lado, avança, após ter ficado para trás na segunda-feira, 16. Na maioria das bolsas europeias, o tom também é negativo.

Além do movimento técnico, como pano de fundo da queda das bolsas estão os casos de coronavírus na Europa e nos Estados Unidos, que têm forçado novos fechamentos.

“Tem essa preocupação com a segunda onda no mercado internacional, mas vejo esse movimento mais relacionado à realização de lucros. A bolsa veio de uma toada extremamente agressiva. Só nos últimos 30 dias, o Ibovespa subiu mais de 8%. O que me surpreenderia seria mais um dia de 2% de alta”, comenta Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos.

No mercado de câmbio, o dólar se desvaloriza frente ao real, com esperanças de que o Banco Central atue para aliviar os impactos da compra de 15 bilhões de dólares que os bancos precisam fazer até o fim do ano para que consigam zerar o overhedge.