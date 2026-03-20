Ibovespa foi índice com melhor desempenho em dólar este ano; Argentina está na lanterna

O Ibovespa lidera o desempenho global em dólar no início de 2026, segundo levantamento da Elos Ayta com 21 dos principais índices de bolsas do mundo. Até 18 de março, o principal índice brasileiro registra a melhor performance em dólares entre todos os analisados e acumula alta de 17,72%, colocando o país como o mercado mais atrativo no período sob a ótica do investidor internacional.

Na outra ponta, o destaque negativo fica com o S&P Merval, principal índice da Argentina, que registra queda de 7,95% em dólar, tendo o pior desempenho entre os mercados analisados.

Ao todo, 10 dos 21 índices avaliados apresentam rentabilidade positiva em dólar, indicando um ambiente global ainda seletivo para alocação de recursos.

América Latina se destaca

O recorte regional mostra uma dinâmica favorável para a América Latina. Com exceção da Argentina, todos os principais mercados da região . Com exceção da Argentina, todos os principais mercados da região operam no campo positivo

Além do Brasil, o levantamento aponta altas relevantes no Peru, de 14,22%; Colômbia, de 5,88%; e México, de 4,21%; reforçando o bom momento dos ativos latino-americanos no início do ano.

EUA têm início de ano negativo

Nos Estados Unidos, o desempenho é uniforme no campo negativo, reforçando os desafios para o mercado norte-americano. Os principais índices acumulam perdas no período, com destaque para o S&P 500, com 3,23%; o Dow Jones Industrial Average, com 3,82%; e o Nasdaq Composite, com 4,69%.

Europa e Ásia têm desempenho misto

Na Europa, o comportamento dos mercados é heterogêneo. Há predominância de quedas, como na Alemanha com recuo de 6,24%; na Zona do Euro, de 5,32%; na França, de 4,45%; e Itália, de 2,74%. Ainda assim, alguns mercados operam no positivo, como Reino Unido, com alta de 2,38%; Holanda, de 2,70%; e Portugal, de 8,00%.

Na Ásia, o cenário também é misto. O Japão se destaca com alta de 7,67%, enquanto os índices chineses apresentam desempenho mais moderado e, em alguns casos, negativo.

O levantamento reforça a necessidade de uma análise mais segmentada dos mercados globais, em um ambiente em que as oportunidades seguem concentradas em regiões específicas, como o Brasil, que ficou entre os principais destaques neste início de 2026.