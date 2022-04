Ibovespa fecha semana em queda de quase 2% com temor de inflação nos EUA

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 caiu nesta quinta-feira, 14, último pregão da semana antes do feriado de Páscoa, que irá fechar as bolsas dos Estados Unidos e do Brasil nesta sexta-feira.

O Ibovespa fechou o dia em queda de 0,51%, aos 116.181 pontos, e acumulou baixa de 1,81% na semana. No mês, o índice recua 3,2%, mas, no acumulado do ano, o Ibovespa ainda sobe 10,8%.

Como na maior parte da semana, o desempenho local acompanha o movimento nos índices americanos, que fecharam o dia no vermelho. Na véspera, os mercados tiveram um dia de correção para cima – o único da semana. Hoje, no entanto, investidores voltam a se preocupar com a disparada da inflação e com a consequente elevação da taxa de juros nos Estados Unidos.

O temor é que o aumento de preços impacte os resultados das empresas, que já começaram a divulgar seus balanços do 1º trimestre de 2022. O cenário de incerteza impulsionou uma nova alta do rendimento (yield) dos treasuries americanos, o que tira atratividade da renda variável e prejudica as ações. Em Wall Street, o índice Nasdaq, com maior composição de empresas de tecnologia, liderou as perdas.

Dow Jones (EUA): - 0,33%

S&P 500 (EUA): - 1,21%

Nasdaq (EUA): - 2,14%

Investidores também reagiram aos dados de vendas no varejo dos Estados Unidos, que veio levemente abaixo das expectativas do mercado, em alta de 0,5%, contra 0,6% das projeções dos analistas.

Na Europa, por outro lado, as bolsas subiram com investidores digerindo a decisão do Banco Central Europeu (BCE), que manteve inalterada suas taxas de juros. Christine Lagarde, presidente do BCE, afirmou que manterá "gradualismo e flexibilidade" na condução da política monetária, decepcionando parte dos investidores que esperavam um comunicado mais contracionista.

“[A decisão] gera preocupações quanto à alta da inflação na Europa, mas o BCE se mostrou mais preocupado com a queda da atividade econômica devido à guerra, do que com a alta da inflação. No câmbio, o pronunciamento da presidente do BCE provocou uma queda no euro e um fortalecimento do dólar globalmente”, Braulio Langer, analista da Toro Investimentos.

Com a decisão do BCE, o euro atingiu o menor valor desde maio de 2020 na comparação contra o dólar na mínima do dia, encerrando a sessão em queda de 0,55%. Por aqui, a moeda americana acompanhou o dia de aversão a risco nos Estados Unidos e subiu 0,17% contra o real, com investidores buscando opções mais seguras de investimentos.

O dólar comercial encerrou a sessão cotado a R$ 4,696. Apesar da alta de hoje, a moeda americana recua 1,3% no mês e acumula baica de 15,75% no ano.

Destaques de ações

O movimento no mercado americano se refletiu na alta dos juros futuros na B3, pressionando ações de crescimento e ligadas à economia local. Yduqs (YDUQ3) liderou as perdas do pregão, acompanhada por Azul (AZUL4) e Iguatemi (IGTI11). A Méliuz (CASH3), que divulgou sua prévia operacional na última noite, caiu mais de 2%.

Yduqs (YDUQ3): - 7,09%

Azul (AZUL4): - 5,04%

Iguatemi (IGTI11): - 4,14%

Méliuz (CASH3): - 2,83%

A baixa das ações da Vale (VALE3), que são os papéis com maior participação no Ibovespa, também contribuíram para o tom negativo do pregão. Já as ações da Petrobras (PETR3/PETR4), que têm o segundo maior peso do índice, apresentaram volatilidade e fecharam em direções opostas. Nesta quinta, a companhia elegeu em assembleia, de seu novo presidente, José Mauro Coelho.

Petrobras (PETR3): + 0,41%

Petrobras (PETR4): - 1,17%

Vale (VALE3): - 1,40%

Na ponta positiva do índice, as ações da Vibra Energia (VVBR3) lideraram os ganhos, seguidas por Fleury (FLRY3) e JBS (JBSS3).