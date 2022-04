Ibovespa fecha em queda pressionado por incertezas na Petrobras

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 fechou esta segunda-feira, 4, em leve queda de 0,24% aos 121.279 pontos. A tendência negativa foi influenciada pelas ações da Petrobras (PETR3/PETR4), que chegaram a cair mais de 2% na mínima do dia em meio a incertezas sobre o futuro da companhia.

A queda foi puxada pela notícia, adiantada pelo O Globo, de que o economista Adriano Pires desistiu de assumir a presidência da estatal. Pires, com três décadas de experiência no setor de óleo e gás, era visto pelo mercado como boa alternativa para o cargo. Vale lembrar que Rodolfo Landim, indicado para a presidência do conselho, também recusou o cargo neste fim de semana.

Os nomes haviam sido bem recebidos pelo mercado, e a mudança aumentou a incerteza sobre os rumos da estatal. “Com as recusas, o papel apresenta maior volatilidade neste pregão e assim poderá se manter até o mercado ter conhecimento dos próximos nomes. Relembramos que a assembleia que votará pelo próximo management da companhia está marcada para o próximo dia 13 de abril”, destacam, em nota, analistas da Ativa Investimentos.

Ao longo da tarde, porém, as ações minimizaram as perdas após a Bloomberg noticiar que o governo tentava reverter a desistência de Pires. Minutos antes do fechamento da bolsa, no entanto, a Reuters noticiou que o economista não aceitaria o cargo.

Petrobras (PETR3): - 1,02%

Petrobras (PETR4): - 0,94%

A queda nos papéis da estatal ocorreu em um dia de alta para o petróleo, que recuou após declarações do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que reavivaram as preocupações de investidores. Segundo Zelensky, "é muito difícil negociar com a Rússia quando vemos o que eles fizeram na Ucrânia". A fala renovou as apreensões dos investidores sobre a continuidade da guerra e seus efeitos sobre a oferta da commodity, uma vez que a Rússia é grande produtora de petróleo.

Apesar do revés nas conversas entre Rússia e Ucrânia, as bolsas internacionais fecharam em alta. Nos Estados Unidos, o índice Nasdaq foi destaque positivo em meio ao otimismo sobre o setor de tecnologia, após o CEO da Tesla, Elon Musk, adquirir uma fatia relevante das ações do Twitter. Os BDRs da companhia dispararam quase 26%.

Nasdaq (EUA): + 1,90%

S&P 500 (EUA): + 0,81%

Dow Jones (EUA): + 0,30%

Twitter - BDR (TWTR34) : + 25,80%

O bom humor internacional também se refletiu no câmbio, e o dólar comercial voltou a apresentar forte queda contra moedas emergentes. O real, que já valorizou cerca de 20% no ano, voltou a ter o melhor desempenho, com o dólar cedendo mais de 1% nesta sessão.

Dólar: - 1,27%, R$ 4,607

Destaques de ações

Os destaques de queda do dia foram os papéis de CCR (CCRO3), Qualicorp (QUAL3) e BRF (BRFS3). Entre as maiores quedas também estão ações de varejistas, como Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VIIA3), que chegaram a disparar cerca de 30% nas três últimas semanas.

CCR (CCRO3): - 3,09%

Qualicorp (QUAL3): - 2,89%

BRF (BRFS3): - 2,50%

Magazine Luiza (MGLU3): - 2,18%

Via (VIIA3): - 1,62%

Grande bancos, com 14% do índice, contribuem com o movimento de queda. Santander (SANB11) liderou as perdas do grupo, caindo 1,84%.

Bradesco (BBDC4): - 0,41%

Itaú (ITUB4): - 0,91%

Banco do Brasil (BBAS3): - 1,01%

Santander (SANB11): - 1,84%

As ações da Vale (VALE3), com maior peso no Ibovespa, minimizaram a queda do índice, subindo pouco mais de 1%. Siderúrgicas acompanharam a mineradora na tendência de alta.

Usiminas (USIM5): + 1,96%

CSN (CSNA3): + 1,07%

Vale (VALE3): + 1,01%

Os maiores ganhos do dia, no entanto, foram os dos papéis de Minerva (BEEF3), Carrefour (CRFB3) e IRB (IRBR3). No caso da Minerva, o BTG Pactual soltou relatório nesta segunda-feira recomendando a compra das ações da companhia, elevando o preço-alvo de R$ 13 para R$ 20.