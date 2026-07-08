Ibovespa fecha em queda com tensão geopolítica e pressão da Vale; dólar cai a R$ 5,14

O Ibovespa fechou em queda de 0,69% nesta quarta-feira, 8, aos 170.825 pontos, pressionado por uma combinação de fatores que elevou a aversão ao risco entre investidores. A volta das tensões entre Estados Unidos e Irã impulsionou os preços do petróleo que, apesar de beneficiar Petrobras, gerou uma aversão ao risco no mercado. O dólar também recuou, perdendo 0,07%, a R$ 5,148.

O principal gatilho do dia veio do cenário internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país poderá realizar novos ataques ao Irã ainda nesta noite, poucas horas depois de declarar que considera encerrado o acordo de cessar-fogo entre os dois países.

Trump também voltou a mencionar a possibilidade de retomar um bloqueio no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo.

"Nós os atacamos de forma muito dura ontem à noite, muito, muito dura, e provavelmente vamos os atacar duramente de novo esta noite", disse Trump a jornalistas.

A nova escalada do conflito reacendeu temores sobre possíveis impactos na oferta global de petróleo. O Estreito de Ormuz concentra cerca de 20% do comércio marítimo mundial de petróleo e gás natural liquefeito, tornando qualquer ameaça à região um fator de pressão sobre os preços da commodity.

"O cenário geopolítico voltou a pesar sobre os mercados. Toda a repercussão das medidas envolvendo Irã e Estados Unidos trouxe novamente instabilidade e ressuscitou o fantasma de uma inflação mais elevada. O petróleo voltou a subir e isso teve impacto direto nos mercados", afirma Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Veedha Investimentos.

O petróleo tipo Brent com vencimento em setembro fechou em alta de 5,20% cotado a US$ 78,02 por barril, enquanto o WTI com vencimento para agosto subiu 4,37% a US$ 73,52 por barril.

Vale e Petrobras em sentidos

A valorização do petróleo favoreceu as petroleiras ao longo do pregão, especialmente a Petrobras (PETR4), que acompanhou o avanço da commodity, e subiu mais de 3%.

Mas, se a companhia ajudou a limitar as perdas do Ibovespa, a Vale (VALE3) exerceu o movimento contrário. As ações da mineradora caíram mais de 4% após a renúncia do presidente do conselho de administração da companhia, movimento que aumentou as incertezas sobre a governança da empresa.

Além disso, o papel também foi pressionado pelo rebaixamento da recomendação feito pelo Morgan Stanley. Como a Vale possui um dos maiores pesos na composição do Ibovespa, movimentos expressivos nas ações costumam exercer forte influência sobre o desempenho do índice.

"De resto, todos os outros setores seguem em uma certa realização, uma cautela em virtude do momento de tensão geopolítica que voltou a assombrar os mercados", diz Moliterno.