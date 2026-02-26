Invest

Ibovespa fecha em ligeira baixa puxada por tensão EUA-Irã

No mercado de câmbio, o dólar fechou em alta de 0,28%

Luiz Anversa
Repórter

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 18h26.

Última atualização em 26 de fevereiro de 2026 às 18h30.

A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em ligeira baixa de 0,13%, aos 191 mil pontos.

Entre os papéis mais negociados do dia ficaram Bradesco (-1,13%), Raízen, Cosan (+2,46%) e Marco Polo (+5,5%).

Já a construtora Gafisa esteve entre as maiores altas do dia, com 12,79% no avanço de seus papéis.

O movimento de queda no Ibovespa é uma consequência da cautela dos investidores diante das tensões nas negociações entre EUA e Irã sobre o programa nuclear de Teerã. Os encontros diplomáticos devem prosseguir nos próximos dias.

No mercado de câmbio, o dólar fechou em alta de 0,28% nesta quinta-feira, cotado a R$ 5,1389. No acumulado do ano, porém, a moeda já se desvalorizou mais de 6%.

Nos EUA

Nas bolsas dos EUA, o movimento foi diverso. Dow Jones fechou praticamente na estabilidade. S&P500 e Nasdaq se desvalorizaram 0,54% e 1,18%, respectivamente - também repercutindo o cenário de negociações entre EUA e Irã.

As principais bolsas da Europa terminaram o dia em alta, puxadas por bons resultados de empresas e por números positivos da economia local.

O índice pan-europeu Stoxx 600 ficou próximo da estabilidade, caindo 0,03% após renovar recorde na véspera.

Na mesma direção, o FTSE 100 de Londres subiu 0,43%, aos 10.852,58 pontos, enquanto o DAX de Frankfurt avançou 0,46%, aos 25.292,59 pontos. Já o CAC 40 de Paris teve alta de 0,72%, aos 8.620,93 pontos.

