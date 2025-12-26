Ibovespa fecha em leve alta e avança 1,53% na semana

O Ibovespa encerrou a sessão desta sexta-feira, 26, em alta de 0,27% aos 160.896 pontos. A dois pregões de acabar o ano, o principal índice acionário da B3 subiu 1,53% na semana e acumula valorização de mais de 30% em 2025.

Na sessão desta sexta, o dia foi marcado por liquidez reduzida e uma agenda esvaziada de indicadores.

Pela manhã, o mercado repercutiu a carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que formalizou na última quinta-feira, 25, a indicação do filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como seu candidato à Presidência da República em 2026.

A mensagem foi lida pelo próprio Flávio na porta do hospital DF Star, em Brasília, pouco antes da cirurgia do pai, na manhã de Natal, para corrigir uma hérnia inguinal bilateral. No texto, redigido de próprio punho, Bolsonaro diz que a decisão por Flávio é “consciente e legítima”.

Tal movimento, segundo especialistas, pode ter gerado um certo ruído no mercado, o que causou uma queda inicial do Ibovespa no começo da sessão.

“O mercado ainda tinha expectativa de outros nomes. Seja Tarcísio ou alguém que pudesse ter mais chance contra o Lula. Mas dito isso, o mercado já está mais uma vez receoso. Então voltamos do feriado com pouca agenda e tendo esse dado como driver, os mercados reagem de certa forma mal”, afirmou Alison Correia, analista de investimentos e co-fundador da Dom Investimentos.

Ao longo do dia, no entanto, viradas para alta de Itaú (ITUB4), Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) ajudaram o índice a fechar no azul – apesar do avanço ter sido modesto. Petrobras manteve, inclusive, a alta mesmo em meio a forte queda do petróleo no exterior.

O fechamento da curva de juros, com todos os contratos futuro de 2027 a 2036 recuando também colaboraram para os ganhos do índice, mostrando que há uma certa expectativa do redução da Selic nos próximos 12 meses.