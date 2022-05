Ibovespa fecha em forte alta e tem 1ª semana positiva desde março

Ibovespa hoje: a bolsa brasileira fechou esta sexta-feira, 13, em alta, acompanhando o tom positivo do mercado internacional. Com o resultado, o Ibovespa subiu 1,70% na semana – seu primeiro resultado semanal positivo desde março.

Ibovespa : + 1,17%, 106.924 pontos

Bolsas da Europa e dos Estados Unidos recuperam parte das perdas dos últimos pregões, após Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), reafirmar na véspera a intenção de não elevar o ritmo da alta dos juros americanos.

A declaração aumentou o apetite a risco, beneficiando as bolsas e prejudicando o dólar, que apresentou forte queda contra o real, devolvendo boa parte dos ganhos da semana. No acumulado da semana, o dólar recuou 0,4%.

Dólar comercial : - 1,61%, a R$ 5,057

Ações de tecnologia, as mais afetadas por perspectivas de um aperto monetário mais duro na maior economia do mundo, são destaque de alta nesta sexta. O índice Nasdaq, que vinha de mais de 6% de queda na semana, tem o melhor desempenho de Wall Street no pregão.

Nasdaq (EUA) : + 3,82%

S&P 500 (EUA) : + 2,39%

Dow Jones (EUA) : + 1,47%

Destaques da bolsa

Papéis do setor de tecnologia também figuram entre as maiores altas do Ibovespa. Entre os destaques estão ações da Méliuz (CASH3) e as units do Banco Inter (BIDI11). No caso do Inter, as units saltaram quase 7% após acionistas da empresa aprovarem a reorganização societária que prevê a listagem da companhia na Nasdaq. A empresa divulga seus resultados do primeiro trimestre na próxima segunda-feira, 16, após o fechamento de mercado.

Méliuz (CASH3) : 7,26%

Banco Inter (BIDI11) : 6,87%

Os maiores ganhos, no entanto, ficaram com a Yduqs (YDUQ3). Os papéis da companhia de educação dispararam 12%, após a companhia aumentar sua base de alunos em 77% para 1,27 milhão no trimestre. O crescimento foi impulsionado pela frente de ensino digital, que aumentou em 130,4%, passando a representar 75,6% do total de alunos. A Cogna, que reverteu o prejuízo do trimestre passado, sobe pouco mais de 1%.

Yduqs (YDUQ3) : + 12,11%

O dia é também de alta para os papéis da BRF (BRFS3), que subiram mais de 10%. Segundo analistas, a movimentação não foi relacionada a nenhuma notícia sobre a companhia.

“A BRF é uma das ações que mais caiu ao longo do ano. Hoje, com uma força compradora forte no índice, alguns investidores enxergam oportunidade de adquirir essas ações”, afirmou Raphael Chedid, especialista em renda variável da EWZ Capital.

BRF (BRFS3) : + 10,33%

Outros papéis que vinham sofrendo nos últimos pregões, como o setor das aéreas e turismo, também registraram fortes altas nesta sexta-feira.

Gol (GOLL4) : + 11,79%

Azul (AZUL4) : + 10,65%

CVC (CVCB3) : + 9,75%

Na ponta negativa do Ibovespa, a principal queda ficou com os papéis da B3 (B3SA3), que ontem foi um dos destaques de alta do dia. O motivo está na queda do lucro líquido, que recuou para R$ 1,2 bilhão – uma queda de 7,2% frente ao mesmo período do ano anterior e 4% abaixo do consenso Bloomberg.