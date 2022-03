Ibovespa fecha em alta pelo 5º pregão seguido e supera 117 mil pontos

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 fechou em alta nesta terça-feira, dia 22, pelo quinto pregão seguido. Foi a primeira vez que o índice fechou acima de 117 mil pontos desde setembro. O movimento acompanhou os ganhos nas bolsas de Nova York, que se recuperaram das perdas da véspera, quando as ações foram pressionadas por declarações do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que sinalizaram uma alta mais intensa do juro. As curvas de juros americanas apresentaram maior estabilidade nesta terça, contribuindo para o bom humor do mercado.

Ibovespa: + 0,96%, 117.272 pontos

S&P 500 (EUA): + 1,19%

Nasdaq (EUA): + 1,95%

Fique por dentro dos ativos mais comentados do mercado. Assine a EXAME por menos de R$11/mês.

No Brasil, a ata do Copom divulgada nesta manhã sugeriu um posicionamento mais contracionista do Banco Central. O documento voltou a sinalizar uma nova alta de 100 pontos-base para a próxima reunião. Mas ainda que considere 12,75% como "suficiente" para convergência da inflação para a meta, o Comitê reconheceu o "cenário desafiador" e afirmou que "estará pronto para ajustar o tamanho do ciclo de aperto monetário, caso o cenário evolua desfavoravelmente". No último boletim Focus o consenso de mercado para a Selic do fim deste ano subiu para 13%.

A ata do Copom, segundo André Perfeito, economista-chefe da Necton, ajuda a sustentar a valorização do real. "O Brasil se tornou uma 'saída' para estrangeiros que buscam se proteger da inflação e capturar a alta de bens básicos. Devemos ver a apreciação do real continuar no curto e no médio prazo." O dólar chegou à quinta queda consecutiva frente ao real, sendo negociado abaixo de R$ 4,92.

Dólar: - 0,59%, R$ 4,915

Apesar de o Banco Central sugerir aperto monetário ainda mais forte, ações de empresas de crescimento, mais dependentes das condições monetárias, lideraramm os ganhos desta sessão, seguindo Nova York. A Positivo (POSI3), que irá divulgar seus números do quarto trimestre nesta noite, esteve entre as maiores altas, junto com Banco Inter, Méliuz e Locaweb.

Positivo (POSI3): + 4,97%

Locaweb (LWSA3): + 4,96%

Méliuz (CASH3): + 6,51%

Empresas de commodities, por outro lado, limitaram as altas do Ibovespa. A Vale, com a maior participação do índice, recua cerca de 2%, acompanhando a desvalorização do minério de ferro diante do recente surto de casos de covid-19 na China. O ressurgimento da pandemia no país, segundo a Reuters, tem afetado a produção e transporte de siderúrgicas do país. Já o mercado de petróleo se estabiliza, com o preço do barril próximo de US$ 115.

Vale (VALE3): - 1,97%

Petrobras (PETR3): - 0,83%

A JBS, que apresentou seu resultado na última noite, caiu 2%, apesar dos números terem superado as estimativas do mercado, impulsionado pelas operações da JBS USA Beef. O lucro líquido da companhia ficou em R$ 6,47 bilhões, 61% maior que o registrado no mesmo período do ano passado e 33% acima do consenso de mercado da Bloomberg. "A surpresa positiva na divisão de carne bovina dos Estados Unidos pode estar um pouco precificada, uma vez que os resultados da Marfrig já indicavam forte lucratividade no trimestre", disseram analistas do Itaú BBA, em relatório.