Ibovespa fecha em alta pelo 4º pregão seguido; ação da Braskem cai 6,5%

O Ibovespa fechou o primeiro pregão da semana em alta, apesar da pressão negativa de um dos seus papéis de maior peso. A Petrobras acompanhou a baixa no preço do barril do petróleo em meio aos impasses nos conflitos no Oriente Médio. Hoje, os Estados Unidos anunciaram mais uma leva de sanções ao Irã, mas o que na tese deveria elevar o preço da matéria-prima, o derrubou. O petróleo Brent operava na casa dos US$ 92, com queda de 2,5%, no momento em que a sessão no Brasil terminou. Os papéis da petrolífera brasileira tiveram queda parecida.

O principal índice da bolsa brasileira fechou em alta pelo quarto dia seguido. A alta de hoje foi de 0,51%, aos 171.906 pontos.

A maior baixa do Ibovespa hoje foi Braskem, cujas ações recuaram 6,51%. Hoje foi a despedida do papel no benchmark. A B3 informou que retirou a companhia de seus principais índices após o anúncio da recuperação extrajudicial da petroquímica, para uma dívida de US$ 10,9 bilhões. A ação já tinha um peso menor na carteira do Ibovespa e será redistribuído entre as demais empresas do índice.

O que deu impulso ao Ibovespa, por outro lado, foram as ações da Vale, com alta de quase 3%.

O dólar também fechou com uma leve valorização, avançando 0,16% no comercial, a R$ 5,15.

As bolsas de Nova York encerraram a sessão com desempenho misto e o setor de semicondutores puxando os índices de tecnologia para o campo negativo. O S&P 500 recuou 0,28%, aos 7.652,86 pontos, enquanto o Nasdaq Composite, mais exposto à tecnologia, cedeu 0,76%, aos 25.980,19 pontos. Na contramão, o Dow Jones avançou 140,15 pontos, ou 0,26%, aos 53.417,16 pontos, único dos principais índices a fechar no azul após todos registrarem perdas na semana anterior.

A pressão sobre as ações de chips ditou o tom do pregão. A Micron Technology despencou 5,8%, enquanto AMD e Broadcom recuaram mais de 3% e 2%, respectivamente, em movimento atribuído a um relatório de que a Nvidia estuda elevar os preços de parte de seus servidores de inteligência artificial.

No campo geopolítico, além da nova rodada de sanções contra o Irã ampliando a cautela dos investidores, o rompimento das negociações comerciais entre Estados Unidos e Canadá adicionava ruído ao cenário externo.