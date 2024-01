Ibovespa em tempo real: acompanhe as notícias que movimentam a bolsa hoje (24/01)

O Ibovespa desta quarta-feira, 24, abriu as negociações do dia em alta. Ainda durante a manhã, o principal índice da bolsa de valores brasileira sobe 0,70%, aos 129.160 pontos. Na véspera, o IBOV subiu 1,31%, aos 128.263 pontos.

Já o dólar opera em queda nesta quarta-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,86%, a R$ 4,913.

11h45

Vale (VALE3) e mineradoras sobem no Ibovespa

A sessão é de alta entre as mineradoras e siderúrgicas, visto que o minério de ferro fechou em alta de 1,77%, em Dalian, diante do otimismo com os novos estímulos econômicos anunciados na China. Com isso, as empresas sobem na bolsa brasileira. Confira as cotações:

Vale (VALE3): +1,86%

+1,86% CSN (CSNA3): +3,22%

+3,22% CSN Mineração (CMIN3) : +2,59%

: +2,59% Gerdau (GGBR4): +2,26%

+2,26% Metalúrgica Gerdau (GOAU4): +1,93%

+1,93% Usiminas (USIM5): +2,20%

11h20

Dólar hoje: abre em queda em dia de divulgação do índice de gerente de compras (PMI) dos EUA

O dólar abre em queda de 0,76% a R$ 4,917, nesta quarta-feira, 24, com o mercado aguardando dados do índice de gerente de compras (PMI) dos EUA que sai às 11:45. Leia mais

10h20

Netflix: a resposta do mercado ao surpreendente balanço do quarto trimestre

A Netflix superou as estimativas do mercado ao apresentar crescimento de receita de 12,5% para US$ 8,83 bilhões no quarto trimestre ante o consenso de US$ 8,72 bilhões. O lucro foi de US$ 938 milhões, equivalente a US$ 2,11 por ação, US$ 0,10 abaixo do esperado. O destaque do balanço ficou para o recorde de novos assinantes líquidos, que ficou em 13,12 milhões. Leia mais

10h04

Ibovespa abre em alta e volta aos 129 mil pontos

O Ibovespa desta quarta-feira, 24, abre em alta e ensaia voltar à casa dos 130 mil pontos. Em mais uma sessão marcada pela agenda vazia no Brasil, as atenções dos investidores ficam por conta de indicadores do exterior. Além disso, a China anunciou uma nova rodada de estímulos na economia. Leia mais

10h02

Alckmin: parte do dinheiro para financiar incentivo à indústria será captado no mercado

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira, 24, que o programa Nova Indústria Brasil "não tem nada a ver" com a questão fiscal do País e que a iniciativa não terá nenhum tipo de despesa além daquela prevista no Orçamento. "Parte do dinheiro para financiar o projeto de incentivo à indústria será captado no mercado", disse em entrevista.

09h49

Banco da China anuncia corte de compulsório bancário e de outras taxas para impulsionar economia

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) anunciou nesta quarta-feira, 24, que irá reduzir o montante de depósitos que bancos locais precisam separar como reservas, em mais uma tentativa de impulsionar o crescimento da segunda maior economia do mundo. Leia mais

09h21

Curva dos EUA e dólar fraco aliviam taxas futuras de juros

Os juros futuros operam em leve baixa, acompanhando os rendimentos dos Treasuries e o dólar mais fraco, em meio ao bom humor externo. Às 9h21, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava 10,055%, de 10,073% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 recuava para 9,900%, de 9,949%, e o para janeiro de 2029 cedia para 10,335%, de 10,380% no ajuste de terça-feira (23).

08h42

PMI composto da zona do euro sobe a 47,9 em janeiro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 47,6 em dezembro para 47,9 em janeiro, segundo dados preliminares divulgados pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. A expectativa de analistas consultados pela FactSet previam aumento do PMI composto a 48.

08h38

4 assuntos que movem o mercado nesta quarta-feira

O apetite ao risco predomina no mercado internacional nesta quarta-feira, 24, com resultados corporativos e novos estímulos da China contribuindo com o ambiente positivo. Leia mais

