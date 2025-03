Ibovespa em queda após dados de inflação nos EUA; dólar avança e vai a R$ 5,77

O mercado brasileiro inicia o pregão desta sexta-feira, 28, com o Ibovespa operando em queda de 0,27%, às 10h20, com 132.785 pontos. Na quinta-feira, 27, o índice fechou com alta de 0,47%, acima dos 133 mil pontos.

O dólar, por sua vez, segue em alta, negociando a 0,43%, a R$ 5,769, em meio aos temores de tarifas e com dados de inflação ainda pressionados nos Estados Unidos, o que sinaliza uma menor chance de cortes de juros pelo Federal Reserve.

Nesta manha, saiu o Índice de Preços para Despesas de Consumo Pessoal (PCE), principal métrica de inflação acompanhada pelo Banco Central americano.

Em fevereiro, o núcleo do PCE, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, subiu 0,4%, e a inflação acumulada em 12 meses ficou em 2,8%. Já o índice geral teve uma alta de 0,3% no mês e 2,5% em relação ao ano passado. A cautela também se mantém diante das expectativas em relação às tarifas recíprocas de Donald Trump, que devem ser apresentadas na próxima semana.

Ibovespa hoje IBOV (10h20): -0,05%, 132.785 pontos

Dólar hoje: R$ 5,769, alta de 0,43%

Nesta manhã, a FGV divulgou que o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) caiu 0,34% em março, um recuo expressivo em relação a fevereiro, quando subiu 1,06%. Com esse resultado, o índice acumula alta de 0,99% no ano e 8,58% nos últimos 12 meses. O IBGE também publicou que o desemprego no Brasil ficou em 6,8% no trimestre encerrado em fevereiro. Embora esse seja o menor índice para o período desde o início da Pnad Contínua, a taxa marca a terceira alta consecutiva em relação aos três meses anteriores.

Mercados internacionais

Os investidores seguem cautelosos após a ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas de 25% sobre veículos importados. Na Ásia, as bolsas fecharam em queda, com o Nikkei 225 caindo 1,8%, o Kospi recuando 1,89%, o Hang Seng perdendo 0,65% e o CSI 300 caindo 0,44%.

Na Europa, o Stoxx 600 caía 0,3%, às 12h37, no horário de Londres, enquanto o francês CAC 40 e o alemão DAX registravam queda de quase 0,7%. O FTSE 100, do Reino Unido, tinha leve alta, impulsionado por dados positivos de vendas no varejo, que cresceram 1% em janeiro, superando as expectativas.

Nos EUA, os futuros das ações recuaram ligeiramente após a divulgação do indicador de inflação PCE. Os futuros do Dow Jones caíam 0,07%, enquanto os do S&P 500 cediam 0,1% e os do Nasdaq 100 recuavam 0,2%.