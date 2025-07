Ibovespa em dólar atinge melhor marca desde 2016, mas ainda está 41% abaixo da máxima histórica

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, acumula alta de 34,45% em dólares até 4 de julho de 2025, registrando o melhor desempenho anual para investidores estrangeiros desde 2016, quando o índice avançou 66,46%, segundo levantamento da Elos Ayta Consultoria.

A valorização atual recoloca o Brasil no radar de investidores globais, com o índice atingindo 26.166,39 pontos em dólar - nível não registrado desde fevereiro de 2024. Apesar disso, o Ibovespa ainda está 41,5% abaixo da máxima histórica de 44.616,04 pontos, alcançada em maio de 2008, indicando espaço para recuperação.

Parte significativa dessa alta em dólares está associada à desvalorização da moeda norte-americana no mercado global, que recuou 12,65% no ano até julho. Segundo a consultoria, esse movimento potencializa os ganhos do Ibovespa na conversão para o dólar, mostrando que o desempenho não se deve apenas à força do mercado local, mas também à fraqueza da divisa.

Entre 2010 e 2025, o Ibovespa registrou retorno positivo em apenas sete anos, com os melhores resultados em 2016 (+66,46%), 2019 (+26,49%), 2023 (+31,79%) e, agora, 2025 (+34,45% até julho). Os piores anos foram 2015 (-41,03%), 2011 (-27,26%), 2013 (-26,29%) e 2024 (-29,92%), segundo a consultoria.

“A valorização atual se destaca como um ponto fora da curva positiva, sobretudo após o tombo do ano anterior. O salto indica retomada de fluxo estrangeiro, possível realocação em ativos de risco e um câmbio mais estável ou até favorável - elementos que tendem a reforçar o apetite global por ações brasileiras”, destacou o estudo.

A volatilidade histórica do Ibovespa evidencia a sensibilidade do mercado brasileiro a fatores políticos, fiscais e econômicos. O desempenho futuro dependerá da manutenção da estabilidade fiscal, da política monetária, da evolução cambial e do apetite dos investidores estrangeiros.