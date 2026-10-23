Ibovespa e dólar operam estáveis no último pregão antes do segundo turno das eleições

O Ibovespa abriu o pregão em alta, mas não sustentou o avanço nesta sexta-feira, 23, no último pregão antes do 2º turno da eleição presidencial. Investidores repercutem a prévia da inflação abaixo das expectativas, acompanham o avanço do petróleo e ajustam posições antes da votação de domingo. Por volta das 11h20 (horário de Brasília), o principal índice da B3 registrava ligeira alta de 0,21%, aos 203.653,85 pontos.

O dólar comercial também operava praticamente estável, com leve alta de 0,06%, cotado a R$ 5,042.

Entre as ações de maior peso, Petrobras avança acompanhando a forte alta do petróleo, com PETR4 em alta de 1,18% e PETR3 subindo 0,77%. Vale (VALE3) ganha 0,24%.

Já Bradesco recua 2,52% nas ações preferenciais (BBDC4) e 2,29% nas ordinárias (BBDC3), após a divulgação do balanço do terceiro trimestre. O banco teve lucro líquido recorrente de R$ 7,1 bilhões no terceiro trimestre de 2026, alta de 14,6% sobre o mesmo período do ano passado e de 0,8% em relação ao segundo trimestre.

Mas as despesa com provisões para devedores duvidosos (PDD expandida) chegou a R$ 10,6 bilhões no trimestre, alta de 24,3% em um ano e de 6,6% sobre o segundo trimestre. oíndice de inadimplência acima de 90 dias subiu para 4,6% em setembro, ante 4,3% em junho e 4,1% um ano antes.

O Itaú (ITUB4) também cai 0,15%, Banco do Brasil (BBAS3) perde 0,50% e BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da EXAME) cede 0,28%.

Entre as maiores altas do índice, o destaque está com as petrolíferas Petrobras, Prio e Brava, e Totvs (TOTS3). Na ponta negativa, Magazine Luiza (MGLU3) recua mais de 3%, Santander (SANB11) cai 2,59%. Telefônica (VIVT3), Engie Brasil (EGIE3) e Tim (TIMS3) também recuam mais de 1%.

IPCA-15 desacelera e fica abaixo do esperado em outubro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) subiu 0,32% em outubro, desacelerando em relação à alta de 0,70% registrada em setembro. O resultado ficou abaixo da expectativa de 0,43% apontada por economistas. Em 12 meses, a prévia da inflação acumula alta de 4,62%, também abaixo da projeção de 4,73%.

O indicador entra no radar dos investidores às vésperas da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para o início de novembro.

Eleição mantém mercado em alerta em último pregão

A eleição presidencial continua no centro das atenções hoje, último pregão antes do 2º turno de domingo, 25. Levantamentos divulgados ao longo da semana mostram uma disputa apertada entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mantendo elevada a incerteza sobre o resultado.

O mercado também acompanha o último debate presidencial antes da votação, previsto para essa sexta-feira.

Petróleo hoje: Brent supera US$ 115 e WTI passa de US$ 101

Os preços do petróleo sobem novamente na sexta-feira diante do aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio e das preocupações com a oferta global.

O West Texas Intermediate (WTI), referência de preços americana, avança 2,15%, a US$ 101,61 por barril, enquanto o parâmetro global Brent sobe 1,71%, a US$ 115,10, renovando máximas em cerca de cinco meses.

A escalada ocorre após ataques houthis contra a Arábia Saudita e em meio a novas preocupações envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

Wall Street hoje: Dow Jones cai mais de 1% após abertura

As bolsas de Nova York abriram em queda na sexta-feira, ainda sob efeito da forte aversão ao risco vista no setor de tecnologia nos últimos pregões. O Dow Jones recuava 1,05%, aos 52.310 pontos. O S&P 500 caía 0,46%, enquanto o Nasdaq perdia 0,25% e o Nasdaq 100 recuava 0,16%.

O movimento ocorre depois da forte queda das ações ligadas à inteligência artificial (IA) na quinta-feira, 22. O mercado continua avaliando os altos níveis de investimento no setor e o impacto do petróleo mais caro sobre as expectativas de inflação e juros nos Estados Unidos.

Europa hoje cai com tecnologia, petróleo e França no radar

As principais bolsas europeias operam no vermelho na sexta-feira. O Stoxx 600 cai 0,71%, enquanto o DAX, de Frankfurt, recua 1,11%. O FTSE 100, de Londres, perde 0,66%, o CAC 40, de Paris, cai 0,92% e o FTSE MIB, de Milão, recua 0,63%.

O mercado europeu ainda sente os efeitos das preocupações com os investimentos em inteligência artificial, da alta do petróleo e das incertezas fiscais na França.

Bolsas da Ásia hoje têm pregão misto após queda de tecnologia

Os mercados asiáticos encerraram a sexta-feira sem direção única, após a forte pressão sobre ações de tecnologia no pregão anterior. Na China, o índice de Xangai subiu 0,89%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,69%.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 ficou praticamente estável, com alta de 0,02%. Na ponta negativa, o Nikkei 225, do Japão, caiu 0,34%, enquanto o Nifty 50, da Índia, recuou 0,39%.

A melhora em parte dos mercados acompanha uma redução da pressão sobre ações de tecnologia depois do forte movimento de venda registrado na quinta-feira, 22.