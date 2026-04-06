Ibovespa e dólar operam estáveis em meio a falas de Trump sobre guerra no Irã

Após oscilar entre leves ganhos e perdas pela manhã, o Ibovespa mantém o movimento praticamente estável e sem direção na tarde desta segunda-feira, 6, em um cenário ainda marcado pela cautela no exterior com os desdobramentos da guerra no Irã. Às 14h50, o principal índice da B3 recuava 0,04%, aos 187.932 pontos.

No câmbio, o dólar operava praticamente estável frente ao real, com leve queda de 0,12%, cotado a R$ 5,154, após oscilar entre R$ 5,159 na máxima e R$ 5,139 na mínima do dia.

Entre os destaques do pregão, as ações da Hapvida (HAPV3) passaram a liderar os ganhos, com alta próxima de 6%. Na sequência, aparecem Marfrig (MRFG3) e Magazine Luiza (MGLU3). Entre as petroleiras, Brava Energia (BRAV3) e PetroRecôncavo (RECV3) mantêm desempenho positivo.

Os papéis da Petrobras (PETR3 e PETR4) também operavam em alta, contribuindo para sustentar o índice, enquanto os grandes bancos avançavam em bloco. Apenas cerca de 10 ações do Ibovespa registravam queda no momento. A Vale (VALE3) operava próxima da estabilidade, com leve viés negativo, e a maior baixa do dia era de Azzas (AZZA3), que recuava 1,71%.

Proposta de cessar-fogo é 'significativa', mas 'insuficiente', diz Trump

No cenário internacional, o foco dos investidores segue voltado às declarações de Trump sobre o conflito com o Irã. O presidente afirmou que a proposta recente de cessar-fogo é "significativa", mas ainda "insuficiente", indicando que as negociações continuam em andamento.

Segundo Trump, o Irã deu um "passo muito importante" ao apresentar uma proposta, mas o acordo ainda está longe do ideal. Apesar disso, Teerã rejeitou publicamente a ideia de um cessar-fogo temporário, defendendo uma solução definitiva para o conflito.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa estatal iraniana, o país enviou uma resposta formal aos Estados Unidos, com pontos que incluem a reabertura do Estreito de Ormuz, garantias de passagem segura, reconstrução e alívio de sanções.

Mais cedo, a Casa Branca confirmou que havia recebido uma proposta de mediadores do conflito, mas ressaltou que Trump "não validou o acordo". "Essa proposta é uma das muitas ideias [para a resolução do conflito], mas o presidente não a validou. A Operação Fúria Épica continua", disse um funcionário da Casa Branca à agência de notícias AFP.

Irã pode ser derrotado em uma noite

As falas do presidente também reforçam o prazo final imposto por Washington para que o Irã reabra o Estreito de Ormuz até esta terça-feira, 7. Caso contrário, Trump voltou a ameaçar ataques à infraestrutura civil iraniana, incluindo pontes e usinas de energia.

Embora uma proposta de cessar-fogo de 45 dias tenha sido discutida nos bastidores, um funcionário da Casa Branca indicou que ela ainda não foi aprovada. “O único que vai estabelecer um cessar-fogo sou eu”, afirmou Trump.

Pouco depois das falas, o presidente dos EUA voltou a ameaçar o Irã, apontando que o país "pode ser derrotado em uma única noite". "Essa noite pode ser amanhã", disse Trump.

O mercado acompanha o desenrolar das negociações com cautela, já que o Estreito de Ormuz é uma rota estratégica para o transporte global de petróleo. Qualquer avanço ou escalada no conflito tem potencial direto de impacto sobre os preços da commodity e os ativos financeiros globais.

No campo doméstico, os investidores também acompanham as declarações do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em evento na tarde desta segunda.