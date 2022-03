Ibovespa sobe puxado por Vale e bate maior patamar do ano

Ibovespa hoje: o principal índice opera em firme alta nesta quinta-feira, 3, descolado dos mercados internacionais, que seguem atentos à guerra na Ucrânia e aos impactos na inflação. A as ações da Vale (VALE3) sobem cerca de 1% nesta manhã, acompanhando a valorização do minério de ferro, e são a maior responsável pelo tom positivo do Ibovespa.

O índice, com grande peso de empresas de commodities em sua composição, chegou a superar 115.800 pontos ainda nos primeiros negócios do dia, estabelecendo uma nova máxima para 2022. Já o dólar cai mais de 1% frente ao real, na contramão de sua valorização contra outras moedas emergentes, como o rublo russo e o peso mexicano, e desenvolvidas.

Às 11h10:

Ibovespa:+ 0,53%, 115.784 pontos

S&P 500 futuro (EUA): + 0,16%

Stoxx 600 (Europa): - 0,33%

Dólar: - 1,28% 5,042 reais

Além da fuga para o dólar, no exterior, as incertezas trazidas pelo conflito no Leste Europeu tem reforçado as apostas sobre o preço do petróleo, que é negociado acima de 115 dólares nesta quinta. Mais cedo, a commodity chegou a beirar os 120 dólares, estabelecendo uma nova máxima desde 2012. Apesar da alta, ações do setor apresentam fraqueza nesta sessão, após terem chegado a subir mais de 10% no último pregão. Os papéis da Petrobras lideram as quedas entre as petroleiros, em meios a dúvidas sobre se a companhia irá repassar toda a valorização do petróleo, que já subiu 50% neste ano.

PetroRio (PRIO3): + 1,17%

Petrorecôncavo (RECV3): - 0,22%

Petrobras (PETR4): - 1,38%

"O preço do petróleo deve continuar elevado, mas o repasse da Petrobras ainda é uma incerteza. É preciso aguardar se vai repassar tudo, mas a assimetria é mais favorável para a companhia", disse Marcel Zambello, analista do BTG Pactual na Abertura de Mercado desta quinta-feira, 3.

Outra commodity que vem apresentado forte alta é o minério de ferro, que subiu quase 6% nesta madrugada, em Dalian, segundo a Reuters. A alta, de acordo com a agência, foi impulsionada pela expectativa de aceleração da economia chinesa pela redução da política de tolerância zero à covid-19. Além da Vale e CSN Mineração (CMIN3), siderúrgicas apresentam sobem na esteira da commodity,

Vale (VALE3): + 1,16%

CSN Mineração (CMIN3): + 3,04%

Gerdau (GGBR4): + 3,32%

Usiminas (USIM5): + 2,80%

Junto com o setor de siderurgia, estão entre as maiores altas as ações do Banco Inter (BIDI11), Petz (PETZ3) e Locaweb (LWSA3), que sobem mais de 4%. IRB Brasil (IRBR3) lidera a ponta positiva do Ibovespa, saltando 7%.

IRB (IRBR3): + 7,10%

Banco Inter (BIDI11): + 5,27%

Petz (PETZ3): +4,75%

Locaweb (LWSA3): + 4,59%

Do lado negativo, ações de frigoríficos chegam a cair mais de 2% em meio a preocupações de que sanções sobre a Rússia afetem a exportação de carne. Suzano (SUZB3), do setor de papel e celulose, também supera 2% de queda.

Minerva (BEEF3): - 2,70%

JBS (JBSS3): - 2,24%

Suzano (SUZB3): - 2,53%