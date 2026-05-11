Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Ibovespa descola de NY e fecha em baixa de 1,2%; dólar vale R$ 4,89

Na contramão da bolsa brasileira, as principais bolsas de Nova York encerraram em leve alta, com os índices Nasdaq e S&P 500 renovando recordes

Ibovespa: índice fechou em baixa de 1,19% nesta segunda-feira, 11, na mínima do dia, aos 181.908,87 pontos, após oscilar entre 181.614,83 e 184.530,15 (Ricardo Moraes/Reuters)

Ibovespa: índice fechou em baixa de 1,19% nesta segunda-feira, 11, na mínima do dia, aos 181.908,87 pontos, após oscilar entre 181.614,83 e 184.530,15 (Ricardo Moraes/Reuters)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 11 de maio de 2026 às 17h38.

Última atualização em 11 de maio de 2026 às 17h42.

O Ibovespa fechou em baixa de 1,19% nesta segunda-feira, 11, na mínima do dia, aos 181.908,87 pontos, após oscilar entre 181.614,83 e 184.530,15. O volume financeiro somou R$ 29 bilhões em uma sessão marcada pela pressão sobre bancos e ações ligadas à economia doméstica, apesar do avanço das empresas exportadoras de commodities.

A Vale (VALE3) subiu 2,41%, enquanto parte das petroleiras avançou acompanhando a valorização do petróleo no mercado internacional. As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) registraram alta de 1,66% e as ordinárias (PETR3) de 1,40%, na véspera da divulgação do balanço do primeiro trimestre da estatal.

A alta do petróleo também favoreceu moedas de países exportadores de commodities, como o real brasileiro, e ajudou a contrabalançar a saída de capital estrangeiro da bolsa brasileira.

O dólar à vista, por exemplo, fechou praticamente estável, com ligeira queda de 0,06%, apesar do aumento da aversão ao risco no mercado internacional e das preocupações domésticas com inflação e juros. A moeda americana encerrou cotada a R$ 4,891, em uma sessão de poucas oscilações, variando entre R$ 4,8857 e R$ 4,9052.

O setor bancário, por outro lado, operou em bloco no vermelho e limitou o desempenho do índice brasileiro. As units do BTG (BPAC11) lideraram a queda com recuo de 2,88%, mesmo após o banco ter reportado lucro recorde de R$ 4,8 bilhões no 1° trimestre deste ano. As preferenciais do Bradesco (BBDC4) também caíram 2,69%, assim como a units do Santander (SANB11), com queda de 2,52%.

O Itaú (ITUB4) também recuou 2,25% e o Banco do Brasil (BBAS3) registrou queda de 1,19%.

Já as ações mais ligadas ao consumo e à atividade doméstica lideraram as perdas, pressionadas pela deterioração das expectativas para a inflação e pela percepção de que os juros podem permanecer elevados por mais tempo no Brasil.

Entre as maiores quedas do pregão, a C&A (CEAB3) liderou as perdas do Ibovespa, com recuo de 7,69%,  seguida por Cogna (COGN3), com queda de 6,38%, e Rede D'Or, que caiu 6,11%.

Do lado positivo, a Minerva Foods (BEEF3) avançou 4,88% reagindo à notícia de que o presidente Donald Trump deve assinar decretos para ampliar as importações de carne bovina e recompor o rebanho dos Estados Unidos, segundo fontes da Reuters.

Mais cedo, o Boletim Focus, do Banco Central, mostrou uma nova revisão para cima das expectativas de inflação no Brasil — a nona alta consecutiva. E um dos principais vetores de pressão inflacionária segue no radar, já que o petróleo voltou a subir sem perspectiva de desfecho para a guerra envolvendo Irã e Israel.

"A grande ironia brasileira é que o país virou beneficiário relativo do caos global. Exportamos petróleo, commodities e alimentos justamente no momento em que o mundo precisa deles", afirma Olívia Flôres de Brás, CEO da Magno Investimentos.

Para Leonardo Santana, especialista em investimentos e sócio da casa de análise Top Gain, a queda da bolsa hoje reflete, acima de tudo, um cenário macroeconômico ainda bastante pressionado, especialmente pelo ambiente internacional.

"O principal fator segue sendo a instabilidade provocada pelos conflitos no Oriente Médio, que continuam sem qualquer sinal concreto de resolução. O mercado até encerrou a semana passada com certo otimismo, diante de expectativas de possíveis acordos, mas bastou o início desta semana para esse alívio se dissipar, com novas recusas às negociações e o aumento da percepção de risco", afirmou.

Bolsas de NY sobem

Na contramão da bolsa brasileira, as principais bolsas de Nova York encerraram em leve alta, com os índices Nasdaq e S&P 500 renovando suas máximas históricas de fechamento com as ações de tecnologia impulsionam o desempenho positivo dos índices.

O índice Dow Jones encerrou em alta de 0,19%, aos 49.704,34 pontos; e o S&P 500 subiu 0,19%, aos 7.412,87 pontos. O Nasdaq avançou 0,10%, aos 26.274,12 pontos. As ações da Micron, Nvidia e Tesla registraram altas superiores a 3%.

Acompanhe tudo sobre:Ibovespabolsas-de-valoresMercadosAçõesDólar

Mais de Invest

Bolsa piorou, mas não tirou apetite de empresas por IPOs, diz CFO do BTG

Ibovespa cai mais de 1% mesmo com Vale e Petrobras em alta; dólar ronda R$ 4,89

Fim da era Powell redefine debate sobre independência do Fed nos EUA

Por que uma empresa chamada Ovo está causando pânico entre os britânicos

Mais na Exame

Carreira

Petrobras abre 150 vagas de estágio com bolsa-auxílio de R$ 1.825. Veja os requisitos

Inteligência Artificial

Além do Hype: AI Summit deve reunir lideranças em SP para discutir o impacto real da IA nos negócios

Economia

Queremos votar corte de imposto sobre combustíveis nesta semana, diz Durigan

Líderes Extraordinários

O cemitério dos pilotos: por que a inovação corporativa morre antes de escalar