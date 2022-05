Ibovespa descola de exterior positivo pressionado por queda da Petrobras

Ibovespa hoje: O principal índice da B3 opera próximo da estabilidade nesta sexta-feira, 27, sem conseguir acompanhar o bom humor do mercado internacional. Enquanto bolsas sobem, com busca por pechinchas no exterior, no Brasil, a bolsa é pressionada pela forte queda da Petrobras.

Ibovespa: + 0,17%, 112.083

As ações da Petrobras chegam a cair mais de 2% nesta manhã. No radar radar está uma carta obtida pelo Valor em que o presidente da companhia, José Mauro Coelho, alerta o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Petróleo para a possibilidade de escassez de óleo diesel, citando queda de estoques globais e elevada demanda.

Petrobras (PETR4): - 2,74%

"Esse apontamento serve como um alerta sobre o descasamento do preço praticado e como isso pode influenciar na falta do diesel", disse Régis Chinchila, analista da Terra. Segundo Chinchila, recentes falas do presidente da Câmara, Arthur Lira, também pesam negativamente sobre os papéis. Nesta sexta, Lira falou sobre agir contra "instabilidade da empresa" e disparou: "ou a gente privatiza ou toma medidas mais duras".

As perdas provocadas pelos papéis da estatal são são compensadas pela alta da Vale, beneficiada pela valorização do minério de ferro nesta madrugada. Segundo a Reuters, expectativas de novos estímulos na economia chinesa contribuíram para a apreciação do metal. Na véspera, o primeiro-ministro chinês Li Keqiang havia alertado que a economia do país em alguns aspectos estava pior que em 2020. A deterioração econômica tem como pano de fundo políticas de tolerância zero à covid-19.

Vale (VALE3): + 1,50%