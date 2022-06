Ibovespa: commodities mantém estabilidade, apesar de preocupação fiscal; dólar dispara

Ibovespa hoje: A bolsa brasileira opera próxima da estabilidade nesta terça-feira, 7, com ações de empresas de commodities sustentando o principal índice da B3. A firme queda do rendimento dos títulos do Tesouro americano, alivia preocupações sobre alta de juros nos Estados Unidos, contribuindo com a melhora de humor no mercado internacional. Bolsas de Nova York, que abriram em queda, sobem no início desta tarde. O rendimento do título americano de 10 anos, caiu para abaixo de 3%, após ter superado a marca na véspera.

Ibovespa: + 0,01%, 110.193 pontos



O dólar, por outro lado, ainda evidencia a maior percepção de risco no mercado. A moeda americana já subiu mais de 10 centavos nesta manhã, podendo fechar na maior alta desde o início de maio. A moeda brasileira tem o pior desempenho entre as principais emergentes nesta terça.

Dólar: + 2,34%, R$ 4,908

Como pano de fundo estão os planos do governo de reduzir o preço dos combustíveis por meio de redução da alíquota do ICMS cobrado por estados e a zeragem de impostos federais até o fim do ano. A medida, em tese, poderia reduzir as pressões sobre a política de preços da Petrobras, mas liga o alarme fiscal. Juros futuros de longo prazo, mais sensíveis à perspectiva fiscal do país, sobem na B3.

"Pode ser muito bom para a inflação de curtíssimo prazo, mas pode estressar ainda mais a curva de juros e o dólar, devido ao impacto fiscal dos projeto", disse Álvaro Frasson, economista do BTG Pactual, em morning call desta manhã.

Ao menos por ora, a medida tem reduzido a percepção de risco sobre a Petrobras, com os papéis da companhia entre as maiores altas do dia. Suzano, Klabin, Vale também estão entre os destaques positivos do pregão.

Petrobras (PETR4): + 1,78%

Vale (VALE3): + 2,25%

Por outro lado, o Índice Small Caps, com menor concentração de commodities, releva um clima ainda tenso no mercado, caindo mais de 1,5%. Os temores do mercado também pressionam as maiores quedas da bolsa, que chegam a superar 3%.

Small Caps: - 1,21%

Cielo (CIEL3): - 3,53%

Soma (SOMA3): - 3,06%