Ibovespa chega perto dos 190 mil pontos com empate nas pesquisas eleitorais

O Ibovespa abriu o primeiro pregão da semana em forte alta nesta terça-feira, 8, após a pausa nas negociações no Brasil e nos Estados Unidos pelos respectivos feriados. Por volta das 10h40 (horário de Brasília), o principal índice da B3 subia 1,56%, aos 188.028,00 pontos. O dólar comercial, por sua vez, recuava 0,93%, cotado a R$ 5,08. No Brasil, o foco está no Boletim Focus, no Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de agosto e nas pesquisas eleitorais.

Entre as ações de maior peso no Ibovespa, a Vale (VALE3) avança 2,15%, enquanto Petrobras sobe 1,63% (PETR4) e 1,46% (PETR3). Os bancos também sustentam o movimento positivo, com alta de 2,39% para Itaú Unibanco (ITUB4), 1,68% para Bradesco (BBDC4) e 1,69% para Banco do Brasil (BBAS3).

Entre as maiores altas do índice, Magazine Luiza (MGLU3) dispara 4,84%, seguida por CSN (CSNA3), com alta de 4,56%, e Lojas Renner (LREN3), que avança 3,88%. Na ponta negativa, apenas três ações operam em queda entre os papéis listados. A maior baixa é de Minerva (BEEF3), que recua 1,52%, seguida por Caixa Seguridade (CXSE3), com queda de 0,80%, e Banco do Brasil Seguridade (BBSE3), praticamente estável.

No cenário doméstico, os analistas consultados pelo Banco Central reduziram a expectativa para a inflação em 2026, conforme o Boletim Focus. A projeção para a Selic ao fim do ano permaneceu em 13,75%, enquanto a estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2027 e para o dólar em 2026 também não mudou em relação à semana anterior.

O IGP-DI, calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu 0,06% em agosto, após queda de 0,86% em julho. Com o resultado, o indicador acumula alta de 2,19% no ano e de 2,63% em 12 meses. Em agosto de 2025, o IGP-DI havia avançado 0,20% e acumulava alta de 3% em 12 meses.

No cenário político, a pesquisa Quaest divulgada na segunda-feira, 7, mostrou um empate entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno da eleição presidencial. Os dois aparecem com 41% das intenções de voto, enquanto Lula apresenta tendência de queda. No primeiro turno, Lula lidera com 36%, contra 29% de Flávio Bolsonaro.

Na China, as exportações cresceram 25% em agosto na comparação com o mesmo mês do ano passado. As importações avançaram ainda mais, 28,2% na mesma base de comparação. Com o desempenho, o país registrou superávit comercial de US$ 119,1 bilhões ou R$ 610,5 bilhões em agosto, acima do valor de julho.

Petróleo sobe após ataques a instalações na Arábia Saudita

Os preços do petróleo avançam após militantes houthis, aliados do Irã, atacarem instalações de energia na Arábia Saudita. De acordo com autoridades sauditas, os ataques provocaram incêndios em diferentes instalações e levaram à interrupção temporária de algumas operações.

O West Texas Intermediate (WTI), referência de preços nos Estados Unidos, sobe 2,09%, a US$ 93,39 por barril. O Brent, parâmetro global, avança 1,36%, a US$ 98,32.

Os houthis afirmaram ter atacado instalações da Saudi Aramco no sul do país com drones e mísseis balísticos. A Arábia Saudita não informou quais tipos de instalações de energia foram atingidas. Segundo a agência estatal Saudi Press Agency, mais de 70 civis ficaram feridos nos ataques.

A alta do petróleo mantém a preocupação dos investidores com a inflação global, especialmente nos Estados Unidos, e pode pressionar os rendimentos dos títulos públicos americanos (Treasuries). As ações das petrolíferas americanas ExxonMobil e Chevron subiam perto de 1% no pré-mercado.

Bolsas dos EUA caem na retomada dos negócios

As bolsas americanas operam em baixa na retomada dos negócios após o feriado de Labor Day. O Dow Jones recua 0,7%, enquanto o S&P 500 cai 0,2% e o Nasdaq Composite perde 0,1%.

Os investidores acompanham a guerra entre Estados Unidos e Irã e o avanço das tensões comerciais entre Washington e Canadá. Tarifas retaliatórias canadenses sobre cerca de US$ 20 bilhões em produtos americanos entram em vigor hoje.

O presidente Donald Trump também afirmou que a fabricante canadense de aeronaves Bombardier não poderá vender seus produtos nos EUA caso o Canadá não passe a fabricá-los em território americano. Notícia pode beneficiar a Embraer.

O mercado também se prepara para os dados de inflação americana desta semana. Os índices de preços no atacado e ao consumidor serão divulgados na quinta, 10, e na sexta-feira, 11, respectivamente, e podem influenciar as apostas para a próxima decisão do Federal Reserve (Fed).

Bolsas da Europa operam em baixa

As principais bolsas europeias operam majoritariamente em queda, acompanhando a cautela nos mercados globais. O índice Stoxx 600 recua 0,01%, enquanto o DAX, de Frankfurt, cai 0,06%, e o CAC 40, de Paris, perde 0,05%. O FTSE MIB, de Milão, recua 0,23%. Na contramão, o FTSE 100, de Londres, avança 0,07%.

As ações de petróleo e gás sobem com a valorização da commodity, enquanto os papéis do setor de saúde recuam após a Novartis divulgar resultados decepcionantes de um estudo clínico com seu medicamento del-desiran, voltado para uma doença que provoca perda muscular.

Bolsas da Ásia fecham em baixa

Os mercados asiáticos encerraram o pregão em queda. O Nikkei 225, do Japão, recuou 1,70%, enquanto o Topix caiu 1,83%. Na Coreia do Sul, o Kospi perdeu 0,58% e o Kosdaq recuou 1,25%. Na China continental, o CSI 300 caiu 0,36%. Em Hong Kong, o Hang Seng recuou 0,38%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou em baixa de 1%.