Ibovespa chega aos 199 mil pontos e supera recorde histórico de 2008

O Ibovespa atingiu nesta terça-feira, 14, um marco histórico ao superar o recorde ajustado pela inflação de 198.950,90 pontos, patamar que não era alcançado desde 2008. Às 10h41, o principal índice acionário da B3 avançou 0,53%, aos 199.043,97 pontos, nova marca recorde em termos reais e a maior da história da referência.

Com isso, o mercado acionário brasileiro encerra um hiato de quase duas décadas e consolida a recuperação real, descontada a inflação, de seu principal índice, de acordo com cálculos da consultoria Elos Ayta.

Na prática, o índice já havia superado sua máxima nominal anteriormente, mas agora rompe um nível mais relevante, de ganho efetivo de valor ao longo do tempo. O movimento marca não apenas uma recuperação cíclica, mas uma virada estrutural após anos de reprecificação de risco.

O avanço, que dá continuidade a um movimento de ganhos das últimas sessões, aconteceu nesta terça em um ambiente externo mais favorável, com maior apetite por risco nos mercados globais.

A expectativa de retomada das negociações entre Estados Unidos e Irã tem ajudado a reduzir tensões geopolíticas, pressionando o preço do petróleo para baixo. Esse movimento contribui para aliviar pressões inflacionárias no mundo e beneficia economias importadoras de energia, como o Brasil.

Além disso, tanto a Arábia Saudita quanto a China têm pressionado pela continuidade do diálogo, evidenciando um esforço diplomático para evitar uma nova escalada de tensões após o fracasso de um cessar-fogo definitivo no fim de semana.

Fatores domésticos e externos sustentam avanço da bolsa

O pano de fundo externo se soma a fatores domésticos que já vinham sustentando a bolsa brasileira, como o fluxo estrangeiro consistente e a queda do dólar, criando um ambiente propício para a valorização dos ativos locais, especialmente sob a ótica do investidor internacional.

Em março, o fluxo de capital estrangeiro para a bolsa brasileira continuou positivo, surpreendendo o mercado mesmo diante de um cenário global volátil. Segundo dados da B3, os investidores internacionais aportaram R$ 11,9 bilhões no mês, o maior volume para um mês de março desde 2022, quando o fluxo foi de R$ 21,4 bilhões.

Os investidores estrangeiros responderam por 62,1% de todo o volume negociado na bolsa em março. Ainda que o ritmo de entrada tenha desacelerad, com R$ 26,4 bilhões em janeiro e R$ 15,3 bilhões em fevereiro, o saldo segue robusto. Nos 10 primeiros dias de abril, o capital gringo alocado na bolsa brasileira soamou R$ 14 bilhões.

Em menos de quatro meses de 2026, o saldo líquido acumulado é de R$ 67,3 bilhões.

As águas que rolaram

A superação do recorde real ajuda a dimensionar o longo ciclo enfrentado pelo mercado brasileiro. Desde 2008, o Ibovespa atravessou choques relevantes, como a crise financeira global, a recessão doméstica entre 2015 e 2016 e o impacto da pandemia.

O ponto mais baixo ocorreu em janeiro de 2016, quando o índice caiu para 62.970 pontos em termos reais. A retomada até o atual patamar reflete não apenas uma recuperação de preços, mas uma recomposição estrutural do mercado acionário brasileiro.

Apesar do novo recorde em reais, o mesmo ainda não se verifica quando o índice é medido em dólares. O pico histórico nessa métrica foi registrado em maio de 2008, aos 44.616 pontos. Atualmente, o Ibovespa está em cerca de 39.284 pontos, o que ainda implica uma alta adicional de aproximadamente 13,57% para atingir aquele nível.

Esse descompasso indica que, embora o mercado brasileiro viva um momento histórico em moeda local, o investidor estrangeiro ainda não recuperou totalmente o poder de compra observado no ciclo anterior.