Ibovespa chega aos 194 mil pontos e bate novo recorde intradiário

O Ibovespa destoa do exterior em um dia de cautela no mercado financeiro. Amparado por ações da Petrobras, que acompanham a alta do petróleo no mercado internacional, o índice amplia ganhos na primeira hora de negociações e bate novos recordes intradiários. Pela primeira vez, o benchmark chegou aos 194 mil pontos. Por volta das 10h15 (horário de Brasília), o Ibovespa avançava 0,96%, aos 194.039 pontos.

Com informações de que poucas embarcações estão de fato passando pelo Estreito de Ormuz, de onde sai 20% da produção global de petróleo, o preço da matéria-prima volta a subir com força revivendo temores de aumento na inflação global.

O Brent, principal referência internacional, subia 4%, se reaproximando dos US$ 100. O WTI tinha cotação semelhante, com alta de 6%.

O movimento ocorreu após o porta-voz do parlamento iraniano, Mohammed Bagher Ghalibaf, acusar Washington de violar os termos do acordo de cessar-fogo de duas semanas, ao qual o presidente Donald Trump deu aval na última terça-feira à noite.

Entre as violações apontadas por Teerã estavam a negação do direito iraniano ao enriquecimento de urânio, ataques israelenses contínuos no Líbano e a entrada de um drone no espaço aéreo iraniano — sinalizando que o alívio de tensões, comemorado no pregão anterior, pode ser mais frágil do que o esperado.