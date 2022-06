Ibovespa cai pressionado por mercado internacional

Ibovespa hoje: a bolsa brasileira recua nesta quarta-feira, 8, seguindo o ambiente negativo no mercado internacional. Como pano de fundo da maior cautela no exterior estão apostas de altas de juro mais fortes nos Estados Unidos, com rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro americano voltando a superar 3%.

Ibovespa: - 0,57%, 109.440 pontos

A retomada do patamar, o mais alto desde o início de maio, ocorre a uma semana da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), na próxima quarta. Índices de Nova York operam sem uma direção definida.

Nasdaq (EUA): + 0,34%

S&P 500 (EUA): - 0,17%

Perdas também são registradas no mercado europeu, mesmo após o PIB do primeiro trimestre da Zona do Euro ter sido revisada para cima, de 0,3% de alta para 0,6% e de 5,1% para 5,4% na comparação anual. No radar, está a decisão do Banco Central Europeu (BCE), prevista para esta quinta-feira, 9.

DAX (Alemanha): - 0,86%

CAC 40 (França): - 0,42%

O preço do petróleo, que volta a ser negociado acima de US$ 121 por barril, volta a pairar como uma ameaça a inflação do continente, atualmente em nível recorde para o bloco.

A valorização da commodity aumenta a busca por ações da PetroRio, que opera em alta na bolsa. Mas a Petrobras, que subiu na véspera, segue próxima da estabilidade.

PetroRio (PRIO3): + 2,23%

Petrobras (PETR4): + 0,16%

A Vale, com a maior participação do Ibovespa, opera em leve queda, após o rali do minério de ferro enfraquecer na China. Siderúrgicas, também dependentes do preço do minério, acompanham as perdas.

Vale (VALE3): - 1,15%