Ibovespa cai pelo 6º pregão consecutivo seguindo perdas de Vale e Petro

Ibovespa hoje: a bolsa brasileira registrou seu sexto pregão seguido de perdas nesta segunda-feira, 25, acompanhando, mais uma vez, as quedas das duas maiores empresas da bolsa: Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3/PETR4).

O principal índice da B3 fechou o dia em queda de 0,35%, aos 110.684 pontos. O Ibovespa, no entanto, se recuperou das mínimas — quando chegou a perder a marca de 110 mil pontos. O motivo foi a virada nas bolsas americanas, que encerraram o dia em terreno positivo.

Nos Estados Unidos, os investidores reagiram com otimismo à notícia de que o Twitter foi vendido por US$ 44 bilhões, a US$ 54,20 por ação, para o bilionário Elon Musk. A notícia impulsionou o índice de tecnologia Nasdaq e fez os papéis da rede social dispararem quase 5,66%. No Brasil, os BDRs da empresa subiram 7,40%.

Dow Jones (EUA) : + 0,70%

S&P 500 (EUA) : + 0,57%

Nasdaq (EUA) : + 1,29%

Por aqui, os papéis das empresas de commodities foram derrubados por um sentimento de maior aversão a risco no exterior, com investidores atentos aos potenciais impactos econômicos de novos casos de covid na China.

O maior peso negativo veio das ações da Vale (VALE3), que caíram 1,7%, após o minério de ferro fechar em queda de mais de 9% nesta madrugada. A desvalorização, segundo a Reuters, foi motivada pela percepção de menor demanda na China, com o aumento de restrições para conter o vírus. Siderúrgicas seguiram o movimento, ficando entre as maiores quedas do pregão.

Vale (VALE3): - 1,70%

CSN (CSNA3): - 2,64%

Gerdau (GGBR4): - 2,02%

O pessimismo também recaiu sobre o petróleo Brent, que chegou a cair mais de 5%, derrubando ações do setor. A Petrobras (PETR3/PETR4), com a segunda maior participação do Ibovespa, recuaram mais de 3% na mínima do dia, encerrando em queda de 1,7%.

Petrobras (PETR4): - 1,79%

Petrobras (PETR3): - 0,69%

No mercado de câmbio, o clima de aversão a risco favoreceu o dólar ante as moedas emergentes. A moeda fechou o dia em alta, de 1,44%, a R$ 4,876, A melhora do cenário em Wall Street, no entanto, fez com que a divisa se afastasse da máxima do dia, de R$ 4,949, quando a moeda chegou a subir 3%.

Destaques de ações

Um dos destaque de alta do dia foram as ações da TIM (TIMS3), que avançam após a empresa detalhar os potenciais ganhos com a aquisição da Oi Móvel. Segundo a TIM, as sinergias comerciais e de infraestrutura devem ficar entre R$ 16 bilhões e R$ 19 bilhões. A aquisição, disse a TIM, é um "divisor de águas" e deve gerar crescimento de R$ 1,8 bilhão em receita líquida e de R$ 1,1 bilhão em Ebitda.

TIM (TIMS3): + 0,74%

"As sinergias entre a TIM e seus novos ativos são relevantes, com crescimento imediato das receitas da empresa e também diminuição de custos. A empresa poderá observar a potencialização dessas sinergias pela venda de mais produtos já oferecidos para os clientes da TIM", disse Rodrigo Crespi, analista da Guide, em nota.

Entre as ações com maior peso no índice, os papéis da Ambev (ABEV3) subiram mais de 2% e ajudaram a aliviar as perdas do Ibovespa no dia. Outros destaques de alta foram Cogna (COGN3) e Cemig (CMIG4).