Ibovespa cai pela terceira sessão seguida; dólar reage e vai a R$ 5,15

Após fechar em baixa por duas sessões seguidas, o Ibovespa não encontra fôlego para avançar nos primeiros negócios desta sexta-feira, 27. O índice ainda se mantinha acima dos 190 mil pontos, com impulso de empresas de peso da carteira, como Petrobras e Vale. Bancos pesavam no desempenho do índice, com exceção do Bradesco (BBDC4), que anunciou hoje a criação de uma holding para administrar toda vertical de saúde do banco.

Por volta das 10h20 (horário de Brasília), o Ibovespa recuava 0,34%, aos 190.363 pontos.

O dólar emplaca uma segunda sessão de alta moderada. Após renovar a mínima em dois anos por dias seguidos nesta semana, a moeda americana volta a se reaproximar do patamar dos R$ 5,20. Após a abertura da bolsa brasileira, o dólar comercial era negociado a R$ 5,15 , com alta de 0,34%. O índice DXY, que compara o desempenho do dólar a uma cesta de moedas de países, operava próximo da estabilidade, com tendência de baixa.

Os futuros dos mercados acionários dos Estados Unidos operam em queda nesta sexta-feira, após um dia negativo para o mercado à vista e em meio à expectativa por novos dados de inflação americana. O movimento reflete a continuidade da pressão observada na véspera, quando o Nasdaq teve queda mais acentuada, puxado por empresas do setor de tecnologia, apesar de leve alta do Dow. No acumulado do mês, fevereiro caminha para ser especialmente negativo para as ações de tecnologia, com o Nasdaq registrando seu pior desempenho mensal desde março do ano passado.

Os índices na Europa operam com tendências mistas, repercutindo dados e balanços da semana. As bolsas na Ásia também fecharam sem tendência definida.