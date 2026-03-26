Ibovespa cai para os 183 mil pontos; dólar mantém alta

O Ibovespa acelerou as perdas do pregão na tarde desta quinta-feira, 26, pressionado pelo agravamento das tensões geopolíticas no Oriente Médio. Por volta das 14h, o principal índice da B3 recuava 1,05%, aos 183.486 pontos, ampliando o movimento negativo visto na abertura.

O dólar à vista também ganhava força, com alta de 0,48% sobre o real, cotado a R$ 5,246, refletindo a cautela dos investidores diante da escalada do conflito e das incertezas sobre uma possível solução diplomática. O ambiente externo segue como principal vetor de risco, em meio a sinais contraditórios sobre negociações entre Estados Unidos e Irã.

A aversão ao risco aumentou após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que não sabe se será possível fechar um acordo de cessar-fogo com o regime iraniano. "Não sei se seremos capazes de fazer isso", disse durante reunião de gabinete na Casa Branca.

Apesar de reconhecer os iranianos como "grandes negociadores", Trump também elevou o tom e ameaçou novos ataques caso não haja acordo.

O cenário mantém os mercados sob pressão, com o petróleo em alta diante do risco de interrupções no fornecimento global — especialmente com tensões envolvendo o estratégico Estreito de Ormuz.

Por volta das 14h10, o barril do tipo Brent subia 5,63%, a US$ 107,97, enquanto o WTI avançava 4,88%, a US$ 94,73. No acumulado de março, a commodity já registra valorização de 43,6%, em um dos movimentos mais intensos da história recente do mercado de energia.

Na bolsa brasileira, o movimento de queda é disseminado: dos 82 papéis que compõem o índice, 69 operavam em baixa nesse horário, incluindo ações de peso como a Vale e os grandes bancos. Na contramão, os papéis ordinários da Petrobras (PETR3) subiam quase 3%, liderando as poucas — apenas oito — altas do dia, impulsionados pela disparada do petróleo no mercado internacional.

Bolsas globais recuam

O ambiente de aversão a risco também se refletiu nas bolsas internacionais. Na Ásia, os principais índices fecharam em queda, com destaque para o Kospi, da Coreia do Sul, que recuou 2,7%.

O índice Nikkei, da bolsa do Japão, reverteu ganhos iniciais e fechou em queda de 0,7%. O índice sul-coreano Kospi recuou 2,7%, e o Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 1,7%, segundo dados compilados pela Reuters.

O índice MSCI de ações da Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, caiu mais de 1% e encaminha-se para uma queda de 9,5% em março, consolidando-se como o pior desempenho mensal desde outubro de 2022.

Na Europa, as bolsas também encerrama no campo negativo. O índice pan-europeu Stoxx 600 cedeu 1,17%. Assim como a Bolsa de Londres, que recuou 1,33%, Paris perdeu 0,98%, Frankfurt cedeu 1,50%. O índice de Milão também registrou queda de 0,71%.

A tensão se estendia aos Estados Unidos, onde os índices futuros também operavam em queda. O Dow Jones recuava 0,73%, enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq caíam 0,82% e 1,03%, respectivamente.

Repercussão da prévia da inflação brasileira

No Brasil, além do cenário externo, investidores repercutem o IPCA-15 de março, que subiu 0,44%, desacelerando em relação aos 0,84% de fevereiro, mas acima da expectativa do mercado. Em 12 meses, a prévia da inflação acumula alta de 3,9%.

Para André Valério, economista sênior do Banco Inter, o dado reforça que a piora recente da inflação teve caráter sazonal e que o processo de desinflação segue em curso. Ainda assim, ele alerta que os efeitos do conflito no Oriente Médio ainda não foram plenamente capturados pelo índice.

Segundo o economista, a alta do petróleo — superior a 40% desde o início da guerra — deve pressionar os preços de combustíveis nos próximos meses, especialmente a gasolina. Além disso, a interrupção no fluxo do Estreito de Ormuz tende a elevar a inflação de alimentos, que já mostrou aceleração em março.

"Os combustíveis recuaram 0,03% em março, mas no IPCA cheio devemos observar uma pressão inflacionária mais significativa vindo da gasolina, dado que o barril de petróleo aumentou mais de 40% desde o início do conflito. Além disso, a interrupção no fluxo do Estreito de Ormuz tende a pressionar a inflação de alimentos, que em março acelerou significativamente", afirmou Valério.

Apesar disso, a expectativa é de continuidade no ciclo de cortes da Selic, ainda que com cautela. A projeção do Banco Inter é de uma nova redução de 25 pontos-base na reunião de maio, condicionada à evolução do conflito e seus impactos sobre a inflação.