Ibovespa cai no 'day after' da condenação de Bolsonaro, abaixo dos 143 mil pontos

O Ibovespa abriu em baixa nesta sexta-feira, 12, dia seguinte à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Dentre as ações de maior peso do índice, Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3,PETR4) operavam próximas da estabilidade, com alguma tendência de alta, enquanto os "bancões" puxavam o benchmark para baixo.

Às 10h28 (horário de Brasília), o Ibovespa recuava 0,53%, para 142.398 pontos.

O dólar também operava no terreno negativo, arriscando perder o patamar de R$ 5,38.

A agenda do dia, de pouquíssimos indicadores, trouxe como destaque a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada na manhã de hoje pelo Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE).

O indicador variou 0,3% em julho, sexto resultado positivo em sequência. No ano, o setor acuula alta de 2,6% e em 12 meses, 2,9%.

Nos Estados Unidos, os índices futuros operam sem direção definida. Agora falta pouco para a próxima reunião do Banco Central americano que deve decidir, na próxima quarta-feira, por um corte de juros.

Ibovespa hoje

Ibov: -0,53% 142.398 pontos

Dólar: -0,16%, a R$ 5,38

No radar hoje

O secretário do Departamento de Estado dos EUA, Marco Rubio, prometeu resposta à pena do ex-presidente. O Itamaraty rebateu o secretário de Estado.

É dado como certo novas sanções a autoridades brasileiras, mas no âmbito econômico ainda há incertezas. A retirada de 10% da tarifa de importação da celulose e do ferro-níquel do Brasil, atendendo reivindicações de produtores americanos, aponta, por outro lado, um avanço nas negociações.

Mercados internacionais

Na Ásia, o índice japonês Nikkei 225 teve mais um dia de recorde de ações negociadas e avançou 0,93%, e o Topix subiu 0,40%.

Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 1,54% e o Kosdaq subiu 1,48%. O comportamento forte da bolsa sul-coreana se deveu em parte a valorização das ações da SK Hynix, uma das maiores empresas de semicondutores do mundo.

O Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,16% - de novo, impulsionado pela Alibaba e Baidu com seus avanços nos projetos em inteligência artificial. O CSI 300, que reúne as principais ações de Xangai e Shenzhen da China, caiu 0,57%.

Na Índia, o Nifty 50 avançou 0,43% e o Sensex ganhou 0,44%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,68%.

Na Europa, as principais bolsas operam de lado. Por volta das 10h30 (de Brasília), o francês CAC 40 recuava 0,04%, enquanto o alemão DAX caía 0,11%, o europeu Stoxx 600 tinha uma ligeira alta de 0,02% e o britânico FTSE 100 avançava 0,34%.