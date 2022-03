Ibovespa cai na contramão do exterior e aumenta sequência negativa

Ibovespa hoje: A continuidade da desvalorização de commodities nesta terça-feira, 15, seguiu pressionando a bolsa brasileira, que fechou em queda, enquanto índices de Wall Street chegaram a subir quase 3%. O dólar fechou em alta, acima de R$ 5,15, com investidores à espera das decisões monetárias no Brasil e Estados Unidos.

Ibovespa: - 0,88%, 108.959 pontos

S&P 500 (EUA): + 2,14%

Nasdaq (EUA): + 2,92%

Dólar: +0,76%, R$ 5,159

Surto de casos de covid-19 na China tem alterado a percepção de economistas quanto à demanda por matérias-primas. Se por um lado o arrefecimento de preços reduz os temores sobre a já elevada inflação global, por outro, empurra o preço das principais ações do Ibovespa para baixo.

A Vale, que caiu 5% na sessão anterior, voltou a registrar fortes perdas nesta terça, acompanhando nova queda do minério de ferro nesta madrugada. Já o petróleo brent, negociado em Londres, cai mais 7% e caminha para fechar abaixo de US$ 100 por barril. Na semana passada, a commodity chegou a tocar US$ 139, o maior patamar desde 2008. A Petrobras, que tem o maior peso do Ibovespa junto com a Vale, caiu 2,42%.

A maior desvalorização do Ibovespa, no entanto, foi liderada pelas ações do Magazine Luiza, que fecharam com desvalorização de 8,63%, após a apresentação do resultado do quarto trimestre. A empresa registrou prejuízo líquido ajustado de R$ 79 milhões ante lucro ajustado de R$ 232,1 milhões no mesmo período de 2020. A receita líquida caiu 6,6% para R$ 9,4 bilhões. A queda foi pressionada pelas vendas nas lojas físicas, que desabaram 18,4%, mesmo com o crescimento do número de lojas de 1.301 para 1.481.

"O resultado foi fraco. Inflação muito alta prejudica o poder de consumo da população", disse Fernando Mollo no programa Abertura de Mercado desta terça. "Apesar da forte queda [recente] das ações, colocamos um sinal de atenção na ação do Magazine Luiza devido à pressão operacional que a companhia ainda pode sofrer nos próximos meses."

Magazine Luiza (MGLU3): - 8,07%

Do lado oposto, ações das companhias aéreas Azul e Gol fecharam entre as maiores altas. O movimento foi impulsionado pela queda do petróleo, que as despesas com querosene de aviação. Nos Estados Unidos, as ações da American Airlines e Delta fecharam com respectivas altas de 9,26% e 8,68%

Azul (AZUL4): + 6,92%

Gol (GOLL4): + 3,14%