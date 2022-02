Ibovespa cai na contramão do exterior após resultado da Vale

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 recua nos primeiros negócios desta sexta-feira, 25, pressionado pelas ações da Vale (VALE3), que caem mais de 1%, com investidores reagindo ao resultado do quarto trimestre, apresentado pela companhia na última noite. A queda da companhia, que representa quase 16% do Ibovespa, leva a bolsa brasileira a contratar com o cenário externo de maior apetite ao risco. O dólar sobe pelo segundo dia seguida.

Às 11h15:

Ibovespa: - 0,79%, 110.673 pontos

Dólar: + 0,35%, 5,125 reais

A Vale registrou lucro líquido aos acionistas de 5,427 bilhões de dólares no quarto trimestre contra 739 milhões de dólares no mesmo período do ano anterior. A receita ficou em 13,105 bilhões de dólares. A mineradora ainda anunciou pagamento de 3,5 bilhões de dólares em dividendos, representando 3,7018 reais por ação.

"O dividendo veio abaixo da nossa expectativa. Esperávamos 4 bilhões de dólares. Não foi um número fraco, mas teria espaço para pagar mais. Há uma postura de maior cautela da companhia em relação ao cenário de minério de ferro, que caiu muito no ano passado, mas vem se recuperando neste início de ano", disse Marcel Zambello, analista do BTG Pactual no programa Abertura de Mercado desta sexta.

Vale (VALE3): - 1,78%

Bolsas da Europa chegam a subir mais de 3% nesta manhã, com destaque para o índice MOEX, da Rússia, que sobe mais de 15%, após ter desabado 33% no último pregão. Já os futuros americanos, que iniciaram o dia em queda, voltaram a subir, após o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sinalizar desistência do interesse de se aliar à Otan. A recuperação do mercado americano teve início ainda na véspera, após o presidente Joe Biden descartar o envio de tropas à Ucrânia e anunciar novas sanções econômicas à Rússia.

Segundo a agência de notícias russa Interfax, o presidente Vladimir Putin estaria "pronto" para enviar uma delegação composta por representantes do Ministério da Defesa, do Ministério das Relações Exteriores e da administração presidencial para conversas com a Ucrânia, em Minsk, capital da Bielorrússia.

Stoxx 600 (Europa): + 2,94%

DAX (Alemanha): + 2,76%

FTSE 100 (Reino Unido): - 3,04%

A melhora do ambiente externo se reflete também no preço do petróleo, que é negociado em queda, após bater o maior patamar desde 2014 na quinta-feira, 24. Apesar do movimento, investidores seguem comprando ações do setor, como PetroRio e 3R, que sobem nesta sexta. A Petrobras segue estável.

3R (RRRP3): + 3,09%

PetroRio (PRIO3): - 0,48%

Petrobras (PETR4): - 0,06%

Entre os maiores destaques da bolsa estão as ações de empresas que reportaram seus balanços do quarto trimestre na última noite. A Hypera, das marcas Benegripe e Rinosoro, lidera as altas do Ibovespa, após registrar receita líquida de 1,626 bilhões de reais no trimestre, 43% acima do registrado no mesmo período de 2020. O lucro das operações continuadas cresceu 12,6% para 366 milhões de reais.

"Mesmo com a preocupação sobre as margens da companhia, já que ela tem receita em real e custo em dólar, as recentes aquisições e a capacidade da empresa em repassar preço a companhia se prova como um belo case de execução que mesmo em momentos adversos consegue entregar ótimos resultados", disse a equipe da Levante, em nota.

Hypera (HYPE3): + 4,11%

Na ponta negativa, a resseguradora IRB Brasil (IRBR3) lidera as perdas, após apresentar prejuízo líquido de 370,9 milhões de reais ante consenso da Bloomberg de perdas de 93 milhões de reais no quarto trimestre. "O prejuízo líquido da companhia foi negativamente impactado primordialmente pelos sinistros, que foram 53,7% superiores aos do ano anterior", disse a empresa.

IBR Brasil (IRBR3): - 4,43%