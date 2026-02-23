Ibovespa cai e perde os 190 mil pontos com novas tarifas globais de Trump

O Ibovespa abriu a semana em queda nesta segunda-feira, 23, recuando 0,60% aos 189.392 pontos às 10h23, com 57 dos 84 papéis do índice em baixa, sobretudo ações de grandes bancos.

Na sexta-feira, 20, a bolsa brasileira havia atingido recorde histórico, fechando aos 190.534 pontos, impulsionada por decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos que limitaram o poder do presidente Donald Trump de impor tarifas comerciais sem aval do Congresso.

Na ocasião, o principal índice acionário da B3 registrou a 12ª máxima do ano e renovou o recorde intradiário aos 190.726 pontos.

A economista Marianna Costa, da Mirae Asset, aponta que o recuo desta segunda reflete a retomada de incertezas sobre a política comercial dos EUA e seus efeitos na inflação e no crescimento global.

No fim de semana, Trump elevou a tarifa global de 10% para 15%, válida inicialmente por 150 dias, mantendo acordos comerciais com parceiros estratégicos como China, União Europeia, Japão e Coreia do Sul.

O presidente americano deve detalhar suas medidas no discurso anual sobre o Estado da União nesta terça-feira, 24.

No front geopolítico, investidores acompanham as negociações entre Irã e EUA. O petróleo Brent recua cerca de 1%, cotado próximo a US$ 71 por barril, enquanto o ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que um acordo diplomático “ganha-ganha” está próximo, confirmando encontro com o enviado norte-americano Steve Witkoff em Genebra.

O dólar mantém estabilidade frente ao real, com leve queda de 0,03%, cotado a R$ 5,174.