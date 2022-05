Ibovespa cai e dólar supera R$ 5,15 com aversão ao risco no exterior

Ibovespa hoje: A bolsa brasileira recua nesta quinta-feira, 12, seguindo a aversão ao risco do mercado internacional. Dados da inflação americana, que derrubaram as bolsas de Wall Street na véspera, voltam ao centro das atenções de investidores, com a divulgação do Índice de Preço ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) nos Estados Unidos.

Ibovespa: - 0,39%m 104.050 pontos

O PPI de abril caiu de 11,5% para 11% na comparação anual, ficando levemente acima do consenso de queda para 10,7%. Já o núcleo do PPI ficou abaixo da expectativa de 8,9%, em 8,8%. O núcleo de 12 meses do PPI de março, porém, foi revisado de 9,2% para 9,6%. Junto com o PPI também saíram os pedidos semanais de seguro desemprego, que ficaram em 203.000, próximo do consenso de 195.000 e ainda perto das mínimas históricas.

Os dados do PPI de hoje reforçaram a expectativa de que o pico da inflação americana tenha ficado em março, mas as reações foram contidas no mercado. Os principais índices das bolsas americanas abriram em queda, dando continuidade às perdas da véspera.

Nasdaq (EUA): - 0,90%

S&P 500 (EUA): - 0,70%

Na Europa, onde os mercados fecharam o último pregão antes da virada de humor em Nova York, as perdas são próximas de 2%.

DAX (Alemanha): - 1,70%

CAC 40 (França): - 2,04%

FTSE 100 (Reino Unido): - 1,94%

O dinheiro que sai das ações vai direto para o Tesouro americano. Apesar das expectativas de um aperto monetário mais duro, o rendimento dos títulos do Tesouro, inversamente proporcionais a demanda, caem nesta quinta.

Para comprar esses títulos, considerados os mais seguros do mundo em períodos de crise, investidores precisam antes comprar dólar -- que volta a ganhar força nesta manhã. A moeda americana está sendo negociada no exterior no maior nível em 20 anos. No Brasil, o dólar caminha para o quinto pregão de alta dos últimos seis, sendo negociado acima de R$ 5,15.

Dólar: + 0,42%, R$ 5,166