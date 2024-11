Ibovespa cai e dólar sobe após cancelamento de reunião sobre pacote fiscal

A expectativa pelo pacote fiscal de corte de gastos continua a guiar o mercado brasileiro nesta quinta-feira, 21. Pela manhã, o Ibovespa registra queda, enquanto o dólar opera em alta. O clima negativo foi intensificado pelo cancelamento da reunião prevista entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Lula, que aconteceria no início do dia. No entanto, Lula e Haddad devem se encontrar à tarde com representantes do varejo.

Ibovespa hoje

Ibovespa: -0,73%, 127.263 pontos

O mercado aguardava que o plano fosse apresentado ainda nesta semana, após o término da reunião do G20. Contudo, as recentes movimentações em Brasília sugerem um adiamento. Nesta manhã, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que a proposta do pacote deverá ser finalizada nesta semana, mas sua apresentação dependerá do aval do presidente Lula.

“A percepção de que o pacote ficará para a semana que vem e o cancelamento da reunião deixam o dia mais nervoso”, analisa Bruno Benassi, da Monte Bravo.

Enquanto isso, os mercados externos apresentaram movimentos moderados. Na quarta-feira, as bolsas americanas fecharam praticamente estáveis, enquanto a bolsa brasileira permaneceu fechada devido ao feriado da Consciência Negra. Apesar da estabilidade, crescem as preocupações em torno da guerra entre Ucrânia e Rússia. O uso de mísseis americanos de longo alcance por Kiev para atacar território russo tem alimentado as tensões, impactando o mercado de petróleo, que registra alta de quase 2%.

Nesta quinta-feira, em Nova York, os índices futuros apontam para um dia positivo, enquanto os investidores digerem os resultados da Nvidia, divulgados na noite anterior.

A fabricante de chips apresentou mais um balanço robusto, superando as estimativas de lucro e receita no terceiro trimestre. No entanto, a projeção de faturamento para o quarto trimestre veio levemente abaixo das expectativas do mercado. A Nvidia projeta uma receita de US$ 37,5 bilhões para o período, enquanto o consenso estimava algo próximo de US$ 38 bilhões. No pré-mercado, as ações da companhia recuam cerca de 1%.

Dólar hoje

O dólar comercial sobe 0,75% a R$ 5,810. Na última sessão, a moeda subiu 0,36% a R$ 5,767.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.