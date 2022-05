Ibovespa cai e dólar sobe com aversão ao risco antes de ata do Fed

Ibovespa hoje: O mercado brasileiro acompanha a maior cautela no mercado internacional nesta quarta-feira, 25, enquanto investidores aguardam a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), prevista para às 15h. O Ibovespa cai, oscilando próximo da marca de 110.000 pontos, e o dólar sobe nesta manhã.

Ibovespa: - 0,78%, 109.720 pontos

Dólar: + 0,62%, R$ 4,842

Investidores esperam que a ata traga maior clareza sobre como o banco central americano irá conduzir o aperto monetário. Desde a reunião realizada no início do mês, perderam força as apostas de aceleração do ritmo de alta de juros de 50 para 75 pontos base.

Falas de membros do Fed favoráveis à manutenção do ritmo de 50 pontos base por reunião desencorajaram as apostas. Mas temores sobre seus efeitos recessivos também tiveram peso nessa equação.

A busca por títulos do Tesouro americano, considerados os mais seguros do mundo, segue em alta, com a migração de ativos de risco para defensivos. O dólar, que caiu por dois dias no mundo após falas da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, voltou a subir contra moedas desenvolvidas.

Destaques da bolsa

Ações da Petrobras se recuperam das perdas do último pregão, marcado pela reação de investidores à nova troca de comando na estatal. Mas a alta é insuficiente para impedir a queda do Ibovespa.

Petrobras (PETR4): + 0,70%

Na ponta negativa, empresas com expectativa de crescimento mais longa, como Soma e Petz, superam 2% de queda.

Soma (SOMA3): - 2,39%

Petz (PETZ3): - 2,62%