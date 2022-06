Ibovespa cai e dólar dispara para próximo de R$ 5 após inflação dos EUA superar estimativas

Ibovespa hoje: Dados da inflação americana voltaram a intensificar as preocupações do mercado nesta sexta-feira, 10. Bolsas caem no mundo todo, enquanto o dólar sobre contra moedas desenvolvidas e emergentes. O mercado brasileiro segue o mau humor internacional. O dólar opera em forte alta nesta manhã frente ao real, se aproximando do patamar de R$ 5 no mercado à vista, com o dólar futuro chegando a superar a marca.

Ibovespa: - 1,81%, 105.153 pontos

- 1,81%, 105.153 pontos Dólar: + 1,42%, R$ 4,986

O Índice de Preço ao Consumidor americano (CPI, na sigla em inglês) saltou 1% em maio ante consenso de 0,7% de alta. Na comparação anual, o CPI acelerou de 8,3% para 8,6% contra expectativa de manutenção do patamar anterior. O núcleo do CPI também saiu acima do esperado, em 0,6% para o mês e 6% no acumulado de 12 meses.

A inflação mais forte que a projetada alimenta a tese de um aperto monetário mais duro pelo Federal Reserve. O rendimento do título do Tesouro com vencimento em 2 anos dispara 13 pontos base nesta terça para acima 2,95%. O patamar é o mais alto desde novembro de 2018.

Bolsas americanas voltam a sofrer perdas acima de 2% nesta sessão. Os índices de Nova York acumulam queda próxima de 4% na semana. O índice Nasdaq, com empresas mais dependentes de juros baixo, é o que mais sofre, mas a tensão é generalizada nesta sexta. Na Europa, a bolsa de Milão chega a despencar 5%, estendendo as perdas da véspera, quando o Banco Central Europeu revisou as expectativas de inflação para cima e de crescimento para baixo.

S&P 500 (EUA): - 2,46%

- 2,46% Nasdaq (EUA): - 2,84%

- 2,84% FTSE MIB (Itália): - 4,93%

No mercado brasileiro investidores também repercutem os dados de vendas do varejo de abril, que embora tenham saído melhores que o esperado, têm efeito limitado sobre as ações do setor. A Americanas, por sinal, é negociada entre as maiores quedas do Ibovespa.

Americanas (AMER3): - 7,16%

Outro destaque negativo são as ações da Eletrobras (ELET3), que desabam em seu primeiro pregão após a precificação da oferta a R$ 42 na véspera. Os papéis da companhia sã negociados próximos de R$ 41.