Ibovespa cai com inflação em alta no Brasil e no mundo

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 opera em queda nesta segunda-feira, 11, com investidores ainda repercutindo dados da inflação no Brasil. Divulgado na última sexta-feira, o IPCA de março surpreendeu o mercado e reforçou a expectativa de analistas para novas altas na taxa básica de juros, a Selic.

Juros mais altos aumentam a atratividade da renda fixa e prejudicam o desempenho das ações, em especial as associadas à economia doméstica. Com o movimento, o Ibovespa cai abaixo da marca dos 118.000 pontos.

Ibovespa : - 0,88%, aos 117.282 pontos

Antes da divulgação do índice, o Banco Central vinha defendendo que a Selic encerraria seu ciclo de alta em 12,75% ao ano. Porém, o presidente do BC, Campos Neto, admitiu nesta manhã “surpresa” com a inflação, abrindo espaço para que a autoridade monetária mude a trajetória da política monetária brasileira.

No exterior, a inflação também preocupa. Nesta madrugada, a China divulgou que a inflação ao consumidor subiu 1,5% em março na comparação com o mesmo mês de 2021, com aceleração em relação ao 0,9% de fevereiro.

Mas as maiores expectativas estão concentradas nos índices de preços da Europa e dos Estados Unidos, que serão divulgados a partir de terça-feira, 12, e podem influenciar as perspectivas sobre o aperto monetário do Federal Reserve (Fed, banco central americano) e do BCE (Banco Central Europeu). O CPI (Índice de Preços ao Consumidor) dos EUA sairá nesta terça. Os futuros dos principais índices americanos recuam, assim como as bolsas europeias.

Dow Jones futuro (EUA): - 0,41%

S&P 500 futuro (EUA): - 0,74%

Nasdaq futuro (EUA): - 1,23%

Stoxx 600 (Europa) : - 0,59%

No câmbio, o dólar recua contra o real, devolvendo parte dos ganhos da última semana, quando acumulou alta de 0,91%.