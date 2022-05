Ibovespa cai com exterior e zera ganhos no ano; dólar supera R$ 5,10

Ibovespa hoje: A bolsa brasileira cai nesta segunda-feira, 9, zerando os ganhos dos primeiros meses do ano. O movimento acompanha o aumento da aversão ao risco nos principais mercados do mundo, com investidores avaliando a intensidade do aperto monetário nos Estados Unidos e seus potenciais efeitos econômicos. O dólar, por outro lado, volta a se fortalecer contra moedas emergentes e desenvolvidas. No Brasil, a moeda americana já é negociada acima de R$ 5,10.

Ibovespa: - 1,29%, 103.781 pontos

Dólar: + 1,04%, R$ 5,128

Enquanto investidores aumentam as apostas de juros mais altos na economia americana, índices de ações internacionais apresentam firme queda, com as perdas chegando a superar 2%.

Além de condições monetárias mais restritivas, os temores sobre recessão aumentam, conforme a China a dá continuidade à política de tolerância zero ao covid-19. Preocupações de que novas restrições mitiguem a demanda por minério de ferro derrubaram em 7% o preço da commodity nesta madrugada. A Vale, com o maior peso no Ibovespa, sente os impactos da desvalorização, caindo cerca de 3% nesta manhã.

Vale (VALE3): - 3,23%