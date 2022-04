Ibovespa cai com Vale; brMalls dispara após nova oferta de fusão

Ibovespa hoje: a bolsa brasileira opera em queda nesta terça-feira, 19, puxada pelas ações da Vale (VALE3), que se desvalorizam quase 3%, às vésperas da divulgação de seu relatório de produção do primeiro trimestre. A mineradora representa cerca de 16% do principal índice da B3.

Ibovespa: - 0,61%, 1114.497 pontos

Dólar: + 0,66%, R$ 4,679

Vale (VALE3): - 2,70%

Bolsas de Wall Street, por outro lado, apresentam firme recuperação, após caírem em cinco dos últimos seis pregões. Mas preocupações sobre os níveis da inflação e do aperto monetário do Federal Reserve seguem como as principais preocupações do mercado. O rendimento dos títulos americanos sobem nesta terça, com destaque para o de 10 anos, que renova o maior patamar desde 2018, a 2,917%.

S&P 500 (EUA): + 1,30%

Nasdaq (EUA): + 1,68%

Na véspera, já com as bolsas fechadas, James Bullard, membro do Fed conhecido por seu viés contracionista (hawkish), sinalizou que gostaria de ver os juros, hoje no intervalo de 0,25% e 0,50%, a 3,5% no fim do ano. Bullard, por sinal, foi o único a votar na última reunião para uma alta de juro de 50 pontos base, enquanto a maioria optou por uma primeira elevação de 25 pontos base.

Bolsas da Europa, que estiveram fechadas desde a tarde de quinta-feira, 14, operam em queda.

Entre as maiores quedas do mercado brasileiro estão as ações da Cemig, Carrefour e Weg, além da Vale.

Cemig (CMIG3): - 3,59%

Weg (WEGE3): - 2,48%

Carrefour (CRFB3): - 3,38%

No extremo oposto, as ações da brMalls saltam mais de 6%, com investidores digerindo a nova proposta de fusão da Aliansce Sonae. Esta foi a terceira oferta da companhia.

brMalls (BRML3): + 6,40%

Os temos propostos consideram um aumento de 18% em relação à proposta original de janeiro deste ano. Em relação à última oferta, a relação passou de 0,334 ação da Aliansce para 0,394 por ação da brMalls. Dessa forma, os acionistas da brMalls ficarão com 55,2% da nova empresa. Por outro lado, o pagamento em dinheiro proposto foi reduzido de R$ 1,850 bilhão para R$ 1,25 bilhão.

Em resposta à nova oferta, a brMalls sinalizou que irá levar os termos à apreciação de acionistas em assembleia geral. As últimas duas propostas haviam sido recusadas diretamente pelo conselho da companhia, gerando desconforto em grandes acionistas da empresa. As ações da Aliansce operam em leve alta, após abrirem em queda.

Aliansce Sonae (ALSO3): - 0,76%

Entre as ações com maior peso no Ibovespa, as da Petrobras reduzem as perdas. Os papéis da estatal sobem na contramão do petróleo tendo como pano de fundo o início da fase vinculante para a venda de ativos no México e o recebimento da compensação de Atapu.

Petrobras (PETR4): + 2,64%