Ibovespa cai com exterior após BCE sinalizar primeira alta de juros desde 2011

Ibovespa hoje: A bolsa brasileira recua nesta quinta-feira, 9, seguindo a maior cautela do mercado internacional, após a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) desta manhã.

Ibovespa: - 0,75%, 107.555 pontos

O BCE manteve as taxas de juros inalteradas, como o esperado, mas sinalizou elevação de 25 pontos base na próxima reunião, em julho, dando continuidade ao ciclo de alta de juros em setembro. Esta será primeira vez que o BCE eleva sua taxa de juros desde 2011. Anos atrás a preocupação era a deflação, agora a inflação que supera 8% na Zona do Euro, se tornou a maior ameaça.

As projeções do BCE para inflação do bloco também foram revistas pelo BCE nesta quinta, de 5,1% para 6,8% para este ano. Para 2023, a expectativa do BCE é de queda da inflação para 3,5% e para 2,1% em 2024.

O BCE também alertou para o menor crescimento da Europa. "A agressão injustificada da Rússia à Ucrânia continua a pesar na economia da Europa. Está atrapalhando o comércio, levando à escassez de materiais e contribuindo para os altos preços da energia e das commodities. Esses fatores continuarão a pesar sobre a confiança e frear o crescimento, especialmente no curto prazo", afirmou o BCE em comunicado.

O crescimento do PIB deste ano projetado pelo BCE foi reduzido de 3,7% para 2,8%. Para 2023, a redução foi de 2,8% para 2,1%.

Bolsas europeias, que operavam próximas da estabilidade no início do dia, se firmaram no campo negativo após o comunicado do BCE. O tom negativo também se espalhou para o mercado americano.

Stoxx 600 (Europa): - 1,31%

- 1,31% S&P 500 (EUA): - 0,25%

- 0,25% Nasdaq (EUA): - 0,38%

O maior pessimismo no exterior tem se sobreposto até mesmo aos dados positivos da economia brasileira. O IPCA de maio, divulgado nesta manhã, saiu abaixo do esperado, aliviando as preocupações sobre a inflação na economia local.

O principal indicador de inflação do país saiu em 0,47% contra o consenso de 0,60%. No acumulado de 12 meses, a inflação desacelerou mais que o previsto, de 12,13% para 11,73%. A expectativa era de queda para 11,88%.

CVC

Na bolsa, as ações da CVC figuram entre as maiores perdas do dia, após a empresa informar em fato relevante que avalia uma nova emissão de oferta primária. O follow-on, segundo a companhia, visaria obter recursos para "sustentar o aumento das operações", dada a maior demanda do setor de turismo.