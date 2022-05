Ibovespa cai com cautela em NY e dólar supera R$ 5; GPA dispara

Ibovespa hoje: A cautela dita o ritmo dos negócios no início desta semana, que será marcada pela decisão de juros do Brasil e Estados Unidos. Preocupações sobre um aperto monetário mais duro no Federal Reserve (Fed) impulsionam o dólar no mundo inteiro. Por aqui, a divisa volta a ser negociada acima de R$ 5. O tom negativo também se reflete no principal índice da B3, que opera em queda.

Ibovespa: - 1,76%, 105.980 pontos

Dólar: + 1,84%, R$ 5,034

A expectativa é de que o Fomc, nos EUA, acelere o ritmo de alta para 50 pontos base, levando a taxa de juros local para o intervalo de 0,75% e 1%. No Brasil, investidores aguardam a prometida alta de 100 pontos base, com a Selic passando para 12,75%.

O consenso, de acordo com o boletim Focus desta segunda, é de que a alta de juros não pare por aí. A projeção de economistas para a Selic do final do ano é de 13,25%. As estimativas se mantiveram inalteradas em relação ao último Focus, mas o consenso para o IPCA subiu de 7,65% para 7,89%, mesmo com indicadores de inflação saindo abaixo das expectativas na última semana.

A queda do petróleo nesta manhã, motivada por preocupações sobre a demanda chinesa pela commodity, ajuda a aliviar arte das preocupações inflacionárias. O rendimento dos títulos americanos, que reflete a expectativa do juro médio para o período, apresentam variações contidas nesta manhã.

Por outro lado, ações de petrolíferas são negociadas em queda. A PetroRio (PRIO3), principal empresa privada do setor do país, figuram entre as maiores quedas do Ibovespa. 3R e Petrobras acompanham as perdas.

PetroRio (PRIO3): - 5,80%

3R (RRRP3): - 5,75%

Petrobras (PETR4): - 1,95%

A Vale, com a maior participação do Ibovespa, também pesa contra o índice, recuando em meio às restrições da chinesa para conter a alta de casos de covid-19.

Vale (VALE3): - 2,36%

O dólar mais alto somado ao aumento de casos de covid no mundo formam um cenário ainda mais desafiador par ao setor de viagens e turismo. Ações da Azul e GOL caem mais de 6% e as da CVC, mais de 4%.

Azul (AZUL4): - 7,34%

GOL (GOLL4): - 6,38%

CVC (CVCB3): - 4,15%

Na ponta oposta, as ações do GPA lideram as altas, subindo mais de 4%. A forte valorização ocorre após o colunista de O Globo, Lauro Jardim, noticiar que o Abílio Diniz, maior acionista do Carrefour, está em negociações iniciais com o grupo Casino.

GPA (PCAR3): + 4,87%

Entre as poucas ações em terreno positivo ainda estão as das exportadoras Suzano e Klabin, beneficiadas pela alta do dólar.

Suzano (SUZB3): + 0,67%

Klabin (KLBN11): + 0,39%