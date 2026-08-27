Ibovespa cai com ações de peso, enquanto Nvidia impulsiona tecnologia em Wall Street

O Ibovespa opera em baixa nesta quinta-feira, 27, pressionado pelo desempenho negativo de ações de peso no índice, enquanto investidores repercutem os resultados financeiros do 2° trimestre da Nvidia e novos dados de atividade econômica no Brasil. Às 11h30 (horário de Brasília), o principal índice da B3 caía 0,44%, aos 173.816 pontos. Com a queda, a referência acionária caminha para interromper uma sequência de seis sessões consecutivas de altas.

No câmbio, o dólar comercial avançava sobre o real. No mesmo horário, a moeda americana subia 0,22%, cotada a R$ 5,163.

Entre as principais ações do índice, Vale (VALE3) recua 0,50%, enquanto Petrobras cai 1,18% (PETR3) e 0,94% (PETR4). No setor financeiro, Itaú Unibanco (ITUB4) perde 1,27, assim como BTG Pactual, Bradesco e Santander, que também recuam. A exceção do setor são os papéis do Banco do Brasil (BBAS3), que avançam 1,02%.

Na ponta positiva, CSN (CSNA3) lidera com alta de quase 5%, seguida por Totvs (TOTs3) com alta de 4,48% e C&A (CEAB3), que sobe 4,33%. Gerdau (GGBR4) também avança 3,63%, enquanto Usiminas (USIM5) ganha 2,95%.

No vermelho, estão Cemig (CMIG4) com queda de 2%; Natura (NATU3) com recuo de 1,90% e Telefônica Brasil (VIVT3), com queda de 1,87%. As ações da Tim (TIMS3) também acaem 1,81%, a quarta maior do dia.

Mercado de trabalho bate recorde

O mercado de trabalho brasileiro atingiu um novo recorde no trimestre encerrado em julho. A população ocupada chegou a 103,3 milhões de pessoas, o maior número de toda a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua), iniciada em 2012.

A taxa de desemprego ficou em 5,3%, uma queda de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em abril, quando estava em 5,8%. Na comparação com o mesmo período de 2025, a taxa recuou 0,3 ponto, de 5,6% para 5,3%.

O Brasil também registrou déficit de US$ 8,110 bilhões em transações correntes em julho. Em 12 meses, o déficit acumulado equivale a 2,49% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo o Banco Central.

Na indústria, o cenário foi negativo. O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) caiu 3,5 pontos em agosto, para 93,7 pontos. Na média móvel trimestral, o indicador recuou 1,1 ponto, para 97 pontos.

Nvidia impulsiona ações de tecnologia

No exterior, os investidores repercutem o balanço da Nvidia. A fabricante de chips apresentou lucro ajustado de US$ 2,22 por ação no segundo trimestre fiscal, acima dos US$ 2,10 projetados por analistas consultados pela LSEG.

A receita também superou as expectativas, alcançando US$ 96,22 bilhões, ante consenso de US$ 92,17 bilhões. As ações da empresa sobem cerca de 7% no pré-mercado americano, impulsionando o setor de tecnologia.

O Nasdaq avança 1,10%, enquanto o S&P 500 sobe 0,47%. O Dow Jones tem alta de 0,08%.

Entre as empresas ligadas aos semicondutores e à inteligência artificial (IA), Broadcom e Marvell Technology avançam cerca de 2%, enquanto SK Hynix e Arm sobem aproximadamente 4%.

Salesforce dispara 13% após apresentar receita acima das projeções para o segundo trimestre. A Okta sobe mais de 20% após superar as expectativas e apontar forte demanda relacionada à própria IA.

Petróleo sobe com tensão no Estreito de Ormuz

Os preços do petróleo operam em alta após oscilarem durante a sessão, enquanto investidores avaliam as perspectivas de reabertura do Estreito de Ormuz e os riscos para o fornecimento. O Brent sobe 1,07%, a US$ 87,55 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) avança 0,23%, a US$ 82,42.

O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, deve viajar ao Irã hoje para retomar negociações diplomáticas com o objetivo de encerrar o conflito entre Estados Unidos, Israel e Teerã.

A possibilidade de uma reabertura mais ampla de Ormuz pode reduzir o prêmio de risco incorporado ao petróleo. Por outro lado, uma eventual interrupção das negociações poderia voltar a pressionar os preços da commodity.

Europa tem queda apesar de alta de chips

A maioria das bolsas europeias opera em baixa apesar da alta das ações de semicondutores após o balanço da Nvidia. O Stoxx 600 recua 0,50%, enquanto o FTSE 100, de Londres, cai 0,57%. O CAC 40, de Paris, perde 1,48%, e o FTSE MIB, de Milão, recua 0,75%. Na contramão, o DAX, de Frankfurt, sobe 0,28%.

Entre as empresas de chips, ASML e ASMI avançam mais de 2%, enquanto STMicroelectronics sobe 3% e BE Semiconductor ganha 2%.

Bolsas da Ásia fecham sem direção única

Os mercados asiáticos encerraram o pregão sem direção única. O Nikkei 225, do Japão, caiu 0,20%, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul, avançou 1,53%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 recuou 0,98%. Em Hong Kong, o Hang Seng caiu 0,38% na última hora de negociação. Na China continental, o CSI 300 subiu 0,86%.