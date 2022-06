Ibovespa cai após payroll aumentar expectativa por alta de juros nos EUA

Ibovespa hoje: O principal índice da B3 recua nesta sexta-feira, 3, seguindo o mau humor internacional após a divulgação de dados oficiais do mercado de trabalho americano referentes ao mês de maio.

Ibovespa: - 0,87%, 111.414 pontos

O relatório de empregos não agrícolas (payroll), o mais aguardado, saiu mais forte do que o esperando, alimentando as expectativas de um aperto monetário mais duro nos Estados Unidos. Foram criados 390.000 empregos não agrícolas em maio ante consenso de 325.000. O número de empregos privados também superou as estimativas, ficando em 333.000.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Os dados desta sexta-feira, 3, contrastam com a "prévia do payroll" divulgada na véspera pelo Instituto ADP. Eram esperado 300.000 empregos privados, e o ADP apresentou 128.000. Bolsas dos Estados Unidos, que chegaram a subir mais de 2% no último pregão, abriram em queda.

S&P 500 (EUA): - 1,06%

Nasdaq (EUA): - 1,62%

Payroll: reação em cadeia

O mercado de trabalho mais aquecido que o esperado nos Estados Unidos aumenta as apostas de juros mais altos para controlar a inflação. O rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro americano sobem nesta sexta para o maior nível desde a segunda semana de maio, quando estava acima de 3%.

Expectativas de juros mais altos na maior economia do mundo tem efeito em cadeia no mercado global. Bolsas da Europa, que operavam em alta no início do dia, se firmaram no negativo, enquanto o dólar passou a ganhar força.

Na bolsa brasileira, ações de empresas de crescimento figuram entre as maiores quedas, conforme investidores voltam a questionar a capacidade de expansão diante de um cenário mais desafiador.

Méliuz (CASH3): - 4,66%

Magazine Luiza (MGLU3): - 3,68%

Entre as poucas altas do dia, estão ações de empresas de valor e conhecidas pela maior resiliência em períodos conturbados, como a farmacêutica RaiaDrogasil e a gigante multinacional Ambev.

RaiaDrogasil (RADL3): + 1,32%

Ambev (ABEV3): + 0,99%